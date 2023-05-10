Ще один рекорд підкорений: 12-річна українка вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса (фото)

Софія Тепла — наймолодша українська спортсменка, яка також стала першою дитиною з України, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

12-річна спортсменка Софія Тепла з Подільська, Одеська область, вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Юна гімнастка змогла віджатися від підлоги в потрійній гімнастичній складці на одних руках. Про таке досягнення повідомила мати дівчинки, Марина Тепла, депутат міської ради у Facebook.

Спортсменка з Одеської області продемонструвала дивовижне вміння, вона спромоглася виконати потрійну гімнастичну складку, віджавшись від підлоги лише на руках. Молода спортсменка успішно виконала 21 повторення за 30 секунд.

Юна гімнастка змогла віджатися від підлоги в потрійній гімнастичній складці на одних руках Фото: Соцмережі

"Тепер уже офіційно! Софія Тепла знову потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Небагато часу довелося тримати інтригу, тому що офіційні представники Великобританії дуже ретельно оцінювали виконання вправи. І, ось, нарешті, підтвердження та вручення сертифіката. У спробі було 23 рази, але перший їй не зарахували, адже одне віджимання на 16 раз, як виявилося, було не повним. Але навіть 21 раз це багато, адже минулий світовий рекорд становив 12 разів", — написала мама дівчинки.

Усього дівчинка може зробити цілих 40 таких віджимань.

Перший світовий рекорд Софія встановила у лютому 2022 року у Мілані Фото: Соцмережі

Софія Тепла — наймолодша українська спортсменка, яка також стала першою дитиною з України, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Її мама зазначила, що стрімко розвиваючись, вона вже встановила два рекорди та двічі увійшла до Книги рекордів Гіннеса.

Перший світовий рекорд Софія встановила в лютому 2022 року в Мілані, коли вона змогла виконати contortion roll — прогин тіла назад, поки ноги не торкнулися голови, за 10,49 секунд.

Раніше Фокус писав про те, що українка показала історичний результат у гімнастиці. Софія Тепла з Одеської області показала рекордний час проходження 20-метрової дистанції в одній із найскладніших вправ — потрійній гімнастичній складці.

Також повідомлялося, що американка Саманта Рамсделл стверджує, що у неї найбільший у світі рот. Жінка каже, що в її рот міститься сендвіч Subway, 22 зефірини та ціле яблуко. Її ім'я та прізвище вперше потрапили до Книги рекордів Гіннеса у липні 2021 року.