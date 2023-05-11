"Не знаю, куди дивиться СБУ": Данілов відреагував на заяву Арестовича щодо російської мови в Україні (відео)

Деякі громадські діячі висловилися, що мова агресора має бути поширена на території України. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що такі заяви є недоцільними.

Секретар РНБО Олексій Данілов не оцінив заклики деяких діячів поширювати російську мову в Україні, зокрема колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це 11 травня заявив в етері телемарафону.

Він зазначив, що деякі діячі некоректно висловлюються щодо російської мови в Україні. Заклики стосовно повернення мови росіян він назвав "абсолютною ганьбою".

"Я не знаю, куди там служба безпеки дивиться на цих діячів", – пояснив він.

Данілов обурений тим, що деякі громадські та політичні діячі вважають, що мова агресора має бути поширена на території нашої держави, що є недоцільним. Секретар РНБО нагадав, що українців масово вбивають війська РФ, а такі заяви щодо популяризації російської мови здійснюють вплив на українську державність та український народ.

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"Це після того, як десятки тисяч наших громадян тією чи іншою мірою постраждали від війни", – сказав Данілов.

Заява Арестовича про російську мову

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Василю Голованова заявив, що є "в нас є тітки, які вчать онуків бити дітей за російські слова", і водночас держава жодним чином не реагує на це. З його слів, Київ залишається російськомовним містом. Це спровокувало хвилю обурення з боку української громадськості.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що більшість українців відмовилися від російської мови після початку війни. Про це свідчать результати дослідження Gradus Research "Градус суспільства під час війни". На спілкування українською мовою з великим ентузіазмом перейшла молодь (від 18 до 24 років), яка розмовляла російською, або старше покоління віком від 55 до 60 років.

Також Олексій Данілов висміяв так званий "День перемоги" у Москві. У російські столиці 9 травня відбувся традиційний військовий парад, присвячений святкуванню Дня Перемоги. Він став найкоротшим за останні 80 років. Данілов зазначив, що "страх — головна причина, яка змусила кремлівську зграю якнайшвидше бігти назад до бункерної нори".