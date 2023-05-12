100 тисяч гривень на порятунок їжаків: в Україні відкрили грант на згадку про журналіста AFP

Зоозахисники зазначили, що французький репортер Арман Солдін, який загинув під Бахмутом, любив тварин і навіть врятував знесиленого їжака, знайденого в окопі.

Українська організація із захисту тварин UAnimals оголосила грант на 100 тисяч гривень для притулків і волонтерів, які рятують їжаків на згадку про французького журналіста Армана Солдіна, який загинув під Бахмутом. Про це зоозахисники написали на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Автори публікації наголосили, що спілкувалися з Арманом минулого тижня. Журналіст поділився з ними історією про те, як він із колегами вилікував і випустив на волю знайденого в окопі знесиленого їжачка.

"Ми були знайомі лише онлайн, але встигли відчути, наскільки хороша і віддана була ця людина. Коли з'явилася новина про загибель Армана, ми порадилися і вирішили хоч символічно вшанувати його пам'ять", — зазначили активісти.

На згадку про журналіста, який висвітлював війну в Україні, організація оголосила грант на 100 тисяч гривень для притулків та волонтерів, які рятують їжаків.

Зазначимо, що історією порятунку їжачка під Бахмутом Арман Солдін раніше поділився на своїй сторінці у Twitter. Журналісти дали тварині ім'я Лакі.

"Дуже надзвичайно мила історія з нашого дня репортажів про Бахмут! Ми знайшли їжачка, який був зневоднений і помирав у найгіршому місці у Часовому Яру…" — написав репортер.

Французький журналіст врятував їжачка під Бахмутом

Пізніше Арман розповів, що у Лакі були проблеми з оком. Попри це їжак зміг прийти до тями та почав знову самостійно добувати собі їжу.

"Може, у нього і немає правого ока, але у хлопця гарний ніс! Ми залишимо його там… придивись за ним, але тепер це схоже на прощання… До побачення та удачі, Лакі! Дякую, що був хорошим другом", — написав французька журналіст.

Їжачок Лакі зміг повернутись у дику природу завдяки журналістам

Нагадаємо, що про загибель журналіста AFP Армана Солдіна стало відомо 9 травня. В агентстві повідомили, що він працював відеокоординатором в Україні та загинув внаслідок обстрілу на очах у колег біля міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

Раніше, 27 березня, ми також писали про те, що в Україні загинув волонтер із Польщі, який отримав поранення під час надання гуманітарної допомоги на Бахмутському напрямку. Раніше чоловік, на ім'я Марек встиг побувати в Ірпені, Фастові, Запоріжжі, а також на Донбасі.