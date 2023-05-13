Є загиблі: у Києві згоріла машина швидкої допомоги (відео, фото)

У КМВА заявили, що на місці події було виявлено труп жінки. Крім того, інша жінка отримала опіки 1-2 ступені.

На території Олександрівської лікарні згоріла машина швидкої допомоги. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Повідомляється, що внаслідок вибуху одна жінка загинула, друга отримала опіки.

"На території Олександрівської лікарні сталося загоряння в автомобілі швидкої медичної допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступені", — написали в КМВА.

Також в адміністрації зазначили, що пожежу було ліквідовано.

Раніше місцеві Telegram-канали писали про вибух машини, але у КМВА заявили, що вибухів не було.

Крім того, в мережі з'явилися відео з каретою швидкої допомоги, що горить.

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