Втратив лапу під час обстрілів: у Харкові вперше поставили біоінтегрований протез собаці (відео)

Пес залишився без лапи коли окупанти обстріляли Харків касетними боєприпасами. Нову кінцівку йому роздрукували на 3D-принтері.

У Харкові вперше встановили біоінтегрований протез собаці, який втратив лапу під час обстрілів. Про це в мережі повідомив хірург, головний лікар Харківського ветеринарного шпиталю Віталій Клубань.

За словами хірурга, його пацієнт — чорний тер'єр, залишився без лапи, коли гуляв в саду, і почався обстріл міста забороненими касетними боєприпасами.

Чотирилапого прооперували на базі Салтівської ветеринарної клініки. Сам імплант видрукували на 3D-принтері.

"Сподіваємося на швидке одужання нашого пацієнта. Подяка власникам, які не кинули свого улюбленця в такі скрутні часи. Розробка імпланту 3D metal tech!", — написав Віталій Клубань.

На знятому відео, яке оприлюднили в мережі, собака досить швидко і вправно пересувається на своїй "новій" лапі.

Нагадаємо, що 17 квітня в Україні вперше провели остеоінтеграційне протезування. Пацієнтом став 56-річний капітан ЗСУ Ігор Крупнов, який втратив обидві ноги восени 2022 року.

У Південній Кароліні зробили унікальну операцію та повернули слух 2-річній дівчинці з України. Операція з вживлення кохлеарного імплантату під шкіру та м'яз за правим вухом тривала майже дві години. Операція дозволила дитині чути одним вухом.