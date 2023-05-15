Збитки у 18 млрд: Дмитру Фірташу оголосили підозру, — ЗМІ

За даними видання, правоохоронні органи викрили схему, за якою фірми, контрольовані бізнесменом, купували паливо в його компанії, проте насправді отримували лише 30% від обсягів.

15 травня співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру бізнесмену Дмитру Фірташу. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, сьогодні СБУ та БЕБ висунули звинувачення Дмитру Фірташу та восьми високопоставленим керівникам його компаній. Також розпочато обшуки в керівників фірм, що належать бізнесмену, включаючи "РГК", "Йе енергія" та облгази.

Згідно з інформацією, отриманою з джерел, правоохоронні органи виявили схему, за якою компанії, контрольовані Фірташем, купували паливо в його ж компанії, проте насправді отримували лише 30% від обсягів. Для покриття штучного дефіциту використовувався державний газ, а прибуток прямував до кишень підприємця.

Упродовж семи років така схема завдала збитків у розмірі 18 млрд гривень бюджету країни.

Дмитро Фірташ — що про нього відомо

Дмитро Фірташ — бізнесмен, щодо якого Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції 2021 року. Він також є співвласником Inter Media Group і засновником Group DF.

У 2014 році Фірташ був заарештований у Відні на запит США, пов'язаний зі справою про корупцію. У 2019 році міністр юстиції Австрії схвалив видачу Фірташа в США, але екстрадиція не відбулася через запит на повторний розгляд справи.

У 2023 році земельний суд Відня відхилив запит Фірташа на розгляд справи про екстрадицію в США. Наразі Фірташ очікує на розгляд справи про корупцію.

Нагадаємо, що 12 травня слідчі Служби безпеки України заявили, що міністр освіти і науки України за часів президентської каденції Віктора Януковича Дмитро Табачник працював на Федеральну службу безпеки Росії.

Крім того, 1 травня стало відомо, що російська компанія "Альфа Страхування", співвласником якої через міжнародний консорціум "Альфа-Груп" є бізнесмен Михайло Фрідман, який потрапив під санкції, надає послуги зі страхування службових автомобілів підрозділів Національної гвардії Росії (Росгвардії).