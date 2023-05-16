Отруєння невідомою речовиною: в Одесі розслідують смерть чотирирічних двійнят.

Лікарі повідомили поліцейським, що в реанімації померла 4-річна дівчинка. Виявилося, що за кілька годин до цього помер її брат.

Співробітники поліції в Одесі розслідують смерть двох 4-річних дітей, яка могла настати внаслідок отруєння. Про це у вівторок, 16 травня, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції на Одещині.

Як розповіли поліцейські, до них надійшов виклик від лікарів, які повідомили про смерть 4-річної дівчинки в реанімаційному відділенні. За кілька годин до цього помер її 4-річний брат — хлопчик помер до приїзду лікарів.

Повідомляється, що напередодні дітям стало погано, мати намагалася надати долікарську допомогу, проте коли нічого не вийшло, викликала медиків. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною.

Водночас до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) із позначкою "нещасний випадок" внесли відомості за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним чи фармацевтичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК). Про кого з працівників ідеться та за яких обставин було допущено недбалість — не вказано.

Також до ЄРДР внесли відомості за фактом умисного вбивства малолітніх осіб (ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 КК).

Точну причину смерті дітей встановить судово-медична експертиза.

Смерть дітей в Одесі внаслідок отруєння — подробиці

Видання "Антикор" із посиланням на свої джерела в поліції повідомляє, що за день до цього, 12 травня, мати загиблих дітей Олена Т. купила на ринку "Привоз" овочі та ввечері нагодувала ними своїх дітей, після чого в них заболіли животи й почалася блювота.

Уранці 13 травня мати дітей вирішила викликати додому дитячого лікаря, на сайті ОLX знайшла оголошення жінки на ім'я Ганна, яка цього ж дня приблизно о 13:00 прийшла оглянути дітей і зробила укол препарату "Церукал". Після уколу блювання припинилося, проте їжу діти так і не вживали, а пили лише очищену негазовану воду.

Після того, як хлопчик почав рухатися з великими труднощами, мати викликала швидку допомогу, яку чекала протягом 5-7 хвилин, за кілька хвилин до приїзду медичних працівників дитина перестала дихати, працівники швидкої допомоги намагалися провести реанімаційні заходи, проте хлопчик на той час уже був мертвий. Дівчинку доставили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом "отруєння невідомою речовиною" в тяжкому стані. Лікарям не вдалося її врятувати.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що в Україну прибула партія кукурудзи для приготування попкорну, оброблена небезпечним інсектицидом, який може призвести до сильного отруєння, втрати гостроти зору, паралічу та навіть коми.

Раніше в лютому поточного року стало відомо, що в Україну завезли французький безалкогольний сироп Bitter, у якому виявили надто високий вміст небезпечного барвника E-124.