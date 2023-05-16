У НАБУ показали схему, за якою голові Верховного Суду Князєву хотіли передати хабар (фото)

За версією слідства, підприємець зв’язався через посередника з керівництвом Верховного Суду та заплатив "винагороду" за ухвалення рішення в його інтересах. Журналіст Олег Новіков з'ясував, що йдеться про олігарха Костянтина Жеваго.

Неправомірна вигода у розмірі $2,7 млн для Голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною масштабнішої схеми корупційного тиску на правосуддя. Про це з посиланням на брифінг очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка та директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса 16 травня повідомила пресслужба НАБУ.

У НАБУ розповіли, що викрити злочинне угруповання вдалося завдяки проникненню в нього детектива бюро. На думку Кривоноса, виявлена схема збагачення могла впливати й на інші українські суди, тому її припинення було критично важливим.

"Зараз тривають слідчі дії, метою яких є виявлення як всіх фігурантів конкретного епізоду, так і діяльності злочинного угруповання в цілому. (…) Вирішується питання про повідомлення про підозру", — зазначила пресслужба.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

За даними правоохоронців, бізнесмен-власник групи "Фінанси й кредит" контактував з одним із керівників адвокатського об’єднання, яке використовувалося для прикриття.

"Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх "клієнтів" (фізичних або юридичних осіб) за певну "винагороду"", — пояснили в НАБУ.

За версією слідства, адвокат був посередником між бізнесменом та керівництвом Верховного Суду у передачі незаконної винагороди для ухвалення потрібного судового рішення. Також бюро зафіксувало докази, що на прохання підприємця переносили засідання.

"Після того відбувалася поступова передача коштів від бізнесмена до адвоката і, нарешті, на початку квітня вся сума була зібрана та покладена у банківське сховище для зберігання", — розповіли у НАБУ.

За інформацією пресслужби, рішення Верховного Суду було ухвалене 19 квітня, а вже 1 травня його голова давав вказівки щодо порядку розподілу грошей між учасниками злочинної схеми.

"3 травня була передана перша частина коштів, а 15 травня відбулася передача другої частини", — проінформували у бюро.

Схема надання неправомірної вигоди голові Верховного Суду Фото: НАБУ

Фігарунти справи вже затримані

16 травня журналіст Олег Новіков додав у соцмережах, що затримані голова Верховного Суду Всеволод Князєв та адвокат-посередник.

"Цього разу детективи НАБУ і прокурори САП вирішили затримати суддю. Хоча раніше через практику Вищої ради правосуддя це припинили робити навіть під час або одразу після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину", — написав Новіков.

Також журналіст розповів, що зафіксований правоохоронцями епізод стосувався судового рішення в інтересах олігарха Костянтина Жеваго.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про проведення обшуків у 18 суддів Верховного Суду.

16 травня під час пленуму Верховного Суду внесли подання про висловлення недовіри його очільнику. Протягом 20 днів оргкомітет має організувати ще один пленум, на якому вирішуватиметься це питання.