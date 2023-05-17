Виплати пенсій: як отримати гроші на тимчасово окупованих територіях України

Мешканці районів, де йдуть активні бойові дії, отримають усі виплати за умови безпеки їх відправлення. Пенсії виплачують на рахунки Пенсійного фонду в "Ощадбанку" або "Укрпошті".

Деякі населені пункти України досі перебувають у тимчасовій окупації військами Росії. Голова правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Євген Капінус в інтерв'ю ТСН розповів, як виплачують пенсії на цих територіях.

За його словами, у законодавчому полі є два способи отримання пенсій: в установах уповноважених банків чи у відділеннях "Укрпошти".

Пенсійний фонд України, як зазначив Капінус, щомісяця готує документи на виплати. Згідно з графіком виплат, щодня йде фінансування для виплат пенсій банками та в "Укрпошті", додав він.

Якщо пенсіонер отримує виплати у відділеннях уповноважених банків, гроші нараховуватимуться незалежно від його місцеперебування, наголосив голова правління фонду.

Пенсіонери, які одержували виплати у відділеннях пошти або доставкою додому і залишилися на тимчасово окупованій території ЗС РФ або там, де йдуть активні бойові дії, отримають всі виплати тоді, коли це стане можливим з точки зору безпеки, заявив Капінус.

Отримати пенсії можна на вибір самого пенсіонера — з рахунку, відкритого Пенсійним фондом України в "Ощадбанку", або у листоноші, сказав він.

Для отримання пенсії з рахунку пенсіонеру слід звернутися до таких організацій:

до "Ощадбанку" та укласти з ним договір на обслуговування банківського рахунку;

у ПФУ, щоб повідомити реквізити рахунку в іншому банку, якщо пенсіонер хоче перевести виплату із "Ощадбанку" до іншого банку, або відновити виплату на поштове відділення після поновлення його роботи, або перевести виплату на поштове відділення за іншою адресою проживання.

Пенсійні виплати зберігаються і для пенсіонерів через установи уповноважених банків у повному обсязі для пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон, додав Капінус.

"Отримати пенсійні виплати вони зможуть шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" за наявності у неї технічної можливості. Це актуально для пенсіонерів, які не мають поточного рахунку в українському банку", — пояснив голова ПФУ.

Нагадаємо, що міністр фінансів Сергій Марченко радив Кабміну відкласти пенсійну реформу в Україні. Під час Великої війни з Росією це буде вкрай складне завдання.

У Пенсійному фонді попереджали, що якщо закінчиться термін дії пенсійної банківської картки, українці можуть не одержати виплати у строк.