На Полтавщині запустили цілодобовий стрим із гнізда лелек (відео)

На стримі можна побачити, як лелека-батько Грицько виховує п'ятьох пташенят. Зібраний відеоматеріал буде використаний студентами та вченими із КНУ ім. Шевченка для вивчення поведінки птахів.

У селі Леляки на Полтавщині запустили цілодобовий стрим, який показує гніздо лелек у реальному часі. Відео транслюється на YouTube-каналі "Лелека Грицько".

В описі ролика йдеться, що ідея поставити відеокамеру біля гнізда лелек запропонували вчені з національного природного парку "Пирятинський". Реалізувати проєкт хотіли ще минулого року, але довелося відкласти через повномасштабне вторгнення Росії.

"Прилади для спостереження, які на той момент перебували у Салтівці під Харковом, працівник парку приховав у льоху. І лише після звільнення Харківщини вдалося їх дістати", — сказано у повідомленні.

Тепер же, як повідомляється, за допомогою трансляції можна побачити, як лелека-батько Грицько вирощує п'ятьох пташенят.

"Лелека Грицько виявився добрим батьком і за гніздовий сезон 2022 року поставив на крило 5 пташенят, найбільше в національному парку "Пирятинський". Важливим фактором успіху стало сінокосіння на луках в околицях Леляків. угіддя для збирання їжі молодняку, всім нам – збережено природу", — йдеться в описі до відео.

Зазначається, що зібраний відеоматеріал буде використаний студентами та науковцями з Київського національного університету ім. Тараса Шевченка кафедри екології та зоології.

Стрім "Алека Грицька".

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