Крики почули сусіди: у Нікополі чоловік тримав на ланцюгу і катував 5-річного хлопчика (фото)

Знущання з дитини тривали кілька місяців, в той час мати хлопчика на побиття свого сина співмешканцем ніяк не реагувала.

У Нікополі Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, який систематично бив і катував 5-річного сина своєї співмешканки. Про це стало відомо після того, як сусіди почули плач дитини і викликали поліцію, повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

13 травня на лінію "102" надійшов виклик про дитячі крики, які лунали з квартири місцевої мешканки. Правоохоронці, які прибули на місце, знайшли побиту дитину. Сусіди розповіли, що кілька місяців тому мати дитини почала жити зі співмешканцем, але раніше вони не помічали його агресії стосовно дитини, а коли почули крики — одразу викликали правоохоронців.

Матір 5-річного хлопчика зізналася, що не реагувала на побиття своєї дитини, бо нібито співмешканець погрожував їй фізичною розправою.

Дитину забрали із родини і після огляду привезли до "кризової кімнати" у Дніпрі, де психолог розпитав малюка про пережите.

Було з'ясовано, що 39-річний співмешканець матері катував хлопчика через "непослух". Він бив дитину по голові, зв’язував руки ланцюгом та прив’язував до металевого гака, вкрученого в стіну у дитячій кімнаті.

Під час огляду помешкання правоохоронці знайшли металевий ланцюг та інші речові докази.

Зловмиснику повідомили про підозру у 6 фактах злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене щодо малолітнього, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Чоловік намагався дати правоохоронцям хабар в розмірі 2 тис. доларів США.

"Під час розслідування буде надана правова оцінка діям матері. Хлопчика передали рідному батьку, який приїхав із Києва, як тільки йому повідомили про знущання з дитини", — розповіли в поліції.

Нагадаємо, що у Чернігівській області поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві подружжя киян та їхнього 4-річного сина. Вони перестали виходити на зв'язок після того, як поїхали купувати авто в сусідню область. Тіла чоловіка, жінки і дитини знайшли прикопаними неподалік одного із сіл Корюківського району, а також їхнє спалене авто.

Нагадаємо, що польського бізнесмена підозрюють у вбивстві української моделі та спробі розчленувати її тіло.