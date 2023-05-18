Киянин отримав право на відшкодування половини вартості операції, яку зробили за кошти із сімейного бюджету.

Мешканець Києва відсудив у дружини після розлучення половину вартості грудних імплантів. Про це повідомили у співтоваристві Ради адвокатів України.

Солом'янський районний суд міста Києва опублікував своє рішення щодо поділу спільного майна подружжя. У цьому рішенні суд визнав молочні залози дружини частиною спільного майна та задовольнив вимогу чоловіка про відшкодування половини вартості цієї неподільної речі.

Відомо, що у 2016 році було проведено операцію з ендопротезування молочних залоз, яка коштувала 172 000 гривень, що еквівалентно 6000 євро.

Чоловік має право на відшкодування половини вартості операції Фото: Сообщество Совета адвокатов Украины.

Відповідно до статті 183 Цивільного кодексу України, неподільною вважається річ, яку не можна розділити без втрати її первісного призначення. У статті 364 ЦК України також зазначено, що якщо поділ частин у спільному майні заборонено законом або є неможливим, співвласник, який бажає отримати свою частку, має право вимагати від інших співвласників грошову чи іншу матеріальну компенсацію.

З огляду на те, що молочні залози жінки є неподільними, судом було ухвалено рішення про використання коштів із сімейного бюджету для проведення операції. Відповідно до цього рішення, чоловік має право на відшкодування половини вартості операції, тобто 93 974 гривні, що еквівалентно 3000 євро.

Раніше Фокус писав, що іспанка відсудила у колишнього чоловіка тисячі євро за господарювання. Івана Мораль найняла адвоката і разом із ним подала до суду позов, вимагавши компенсацію за 25 років шлюбу, протягом яких вона була домогосподаркою та виховувала дітей.

Також повідомлялося, що у 2021 році у Великій Британії жінка відсудила 17 тис. фунтів стерлінгів у начальника, який назвав її старою. Мати трьох дітей пропрацювала 20 років у фермерському магазині в Кередігіоні, Уельс. Нещодавно вона вказала своєму начальнику Сему Куперу 45 років, що власник чайного магазину по сусідству платить співробітникам більше на один фунт стерлінгів на годину. Чоловік розлютився, грубо відповів Джанет, накричав на неї та назвав "старою жінкою".