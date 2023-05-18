Де можна купатися у Києві: чи буде у столиці пляжний сезон-2023

Ракетні удари по Києву посилилися — 18 травня окупанти випускали ракети Х-101/555. Влада міста попередила про відсутність на пляжах сховищ та інших захисних споруд.

У Києві влітку цього року не планують відкривати пляжний сезон. Про це повідомила у Telegram 18 травня Київська міськадміністрація, посилаючись на рішення Ради оборони міста.

Мешканцям столиці та її гостям радять не відвідувати пляжі. За словами заступника голови адміністрації Петра Пантелеєва, ворожа армія постійно атакує Київ, а на пляжах та в інших зонах відпочинку немає притулків та інших захисних споруд.

"Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", — уклали влада.

Російські загарбники останнім часом б'ють ракетами та дронами Києвом. Остання атака була 18 травня — по столиці України випустили ракети Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160.

Глава КМВА Сергій Попко заявив, що українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.

Зазначимо, що військовозобов'язані чоловіки можуть отримати на пляжах повістки у військкомати. За словами голови пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталії Гуменюк, пляжі – це звичайне громадське місце.

У Миколаївській області всі морські пляжі закриють через сильне замінування. Щоб повністю очистити пляжі регіону від снарядів, знадобиться до 70 років, пояснював 20 квітня голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.