Київрада дерусифікувала столичне метро: які станції отримали нові назви

Столичні депутати також перейменували низку вулиць і провулків у різних районах Києва. Загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських об'єктів.

У четвер, 18 травня, депутати Київської міської ради ухвалили рішення про перейменування трьох станцій столичного метро. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

Станцію, яка мала назву "Дружби народів" (на честь назви бульвару, який проходить над станцією, та однойменного монумента у вигляді арки), перейменували на "Звіринецьку". Це історична назва місцевості, яка вперше згадувалась ще за часів Київської Русі.

Також депутати дерусифікували станцію метро, яку назвали ім'ям російського письменника Льва Толстого. Вона отримала назву "Площа українських героїв".

Крім того, Київрада ухвалила рішення щодо станції метро, яка має відкритися на Виноградарі. Її не будуть називати "Проспект Правди", як це планувалося раніше. Нова станція метро одержала назву "Варшавська" на честь польської столиці, яка також є містом-побратимом української столиці.

Столичні депутати також перейменували низку вулиць та провулків у різних районах Києва. Загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських об'єктів.

"Процес дерусифікації у Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю радянських і російських назв та символів, пов'язаних із країною-агресором", — сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 9 лютого 2023 року в Києві дерусифікували 31 вулицю. Серед інших топонімів нові назви отримали проспект і площа Перемоги. Тепер площу називатиметься Галицькою, а проспекту повернули історичну назву — Берестейський. Як пояснили у Київській міській раді, столичні вулиці отримують імена загиблих героїв України. Одна з вулиць у Києві матиме ім'я грузинського актора та співака Вахтанга Кікабідзе.

Цього ж дня стало відомо, що у Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну. Після 75 років у парку статуя воєначальнику приєднається до музею до демонтованого раніше Чкалову.