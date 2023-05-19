Арешт Князєва: ВАКС обрав запобіжний захід екс-голові Верховного Суду (відео)

Під час засідання прокурори САП озвучили низку аргументів на користь того, чому ексглава Верховного Суду має утримуватись під вартою. Зокрема, йшлося про ризик приховування та можливу спробу знищити "мічені" купюри.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду України Всеволоду Князєву у вигляді утримання під вартою до 14 липня з можливістю внесення застави у 107 мільйонів гривень. Про це стало відомо із трансляції засідання.

Як зазначають у Центрі протидії корупції, рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

Під час засідання прокурори САП озвучили низку аргументів на користь того, чому ексглава Верховного Суду має бути взятий під варту.

За їхніми даними, обшуки не виявили приблизно $1 млн "мічених" купюр. Детективи стверджують, що частину отриманих незаконним шляхом коштів колишній голова Верховного Суду вивіз зі свого будинку до робочого кабінету, а також передав дружині для вивезення за межі країни.

Прокурори заявили, що, перебуваючи на волі, Князєв може спробувати знищити згадані купюри. Ще одним аргументом на користь утримання обвинуваченого під вартою названо ризик приховування колишнього голови Верховного Суду.

"Судячи з почутого, суддя Князєв та адвокат Горецький далеко не останні підозрювані у цій справі. Деякі судді Верховного Суду теж з великою ймовірністю можуть отримати такий статус", — зазначили в Центрі протидії корупції.

Арешт Всеволода Князєва: що відомо

Увечері 15 травня у соцмережах та ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що НАБУ нібито затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що йдеться про суму у 2,7 мільйона доларів.

За даними голови САП Олександра Клименка та директора НАБУ Семена Кривоноса від 16 травня, неправомірна вигода у розмірі $2,7 млн для Голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною масштабнішої схеми корупційного тиску на правосуддя.

Крім того, 16 травня судді Верховного суду України зібралися на новий пленум та під час таємного голосування підтримали припинення суддівських повноважень Всеволода Князєва. При цьому Всеволод Князєв все ще входить до Верховного Суду України, оскільки розв'язати питання щодо його усунення може лише Вища рада правосуддя.