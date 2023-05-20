Атака "шахедів" на Київ: у ДСНС показали наслідки нічного удару (фото)

ЗС РФ у ніч на 20 травня атакували Київ дронами-камікадзе. Рятувальники показали наслідки нічної атаки.

У ніч на 20 травня Київ зазнав атаки безпілотників з боку російських військ, про що повідомила РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України. Ця атака стала дванадцятим подібним інцидентом у травні, під час якого російські військові задіяли 18 безпілотників-камікадзе.

Сили протиповітряної оборони ефективно нейтралізувала всі безпілотники "Shahed", використані в атаці. Однак деякі з уламків, що утворилися, впали на житловий дев'ятиповерховий будинок у Дніпровському районі, що призвело до пожежі. Вогонь швидко поширився, охопивши площу близько 80 квадратних метрів і завдав шкоди чотирьом квартирам у будівлі. Команда з 30 рятувальників, а також сім одиниць техніки оперативно відреагували на ситуацію.

Уламки збитого безпілотника також завдали шкоди в кількох інших районах міста. У Дарницькому уламки, що впали, зачепили автомобілі та будівлю станції техобслуговування. У Печерському було розбито вікна будинків, а в Солом'янському постраждали як дорога, так і припарковані автомобілі.

Раніше Фокус писав про атаку ЗС РФ на Львів та Кривий Ріг. У Львові обійшлося без людських жертв, у Кривому Розі поранення дістали 2 людини.