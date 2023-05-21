Привіт від партизан: на пляжі у Маріуполі спалили прапор Росії (відео)

За даними радника голови міста Петра Андрющенка, акцію влаштували на підтримку ЗСУ. "Держсимвол" РФ заздалегідь демонтували, а до спалення пройшлися по ньому.

У тимчасово окупованому Маріуполі 21 травня партизани спалили прапор Росії. Про це повідомив радник голови міста Петро Андрющенко у Telegram.

"Державний символ" загарбників підпалили на одному із пляжів міста.

"Маріупольський Спротив" на підтримку наших захисників спалив на пляжі Маріуполя один із вкрадених прапорів – заздалегідь демонтовану триколірну ганчірку. Ї**ш ру***ню", — написав Андрющенко.

До спалення прапора радник голови міста показав фото, на якому російський триколор лежить на підлозі, на ньому стоїть людина.

Російський триколор лежать на підлозі у квартирі

Нагадаємо, що в Маріуполі останнім часом часто лунають вибухи. За даними радника маріупольського мера, окупанти возять містом свої системи ППО.

ЗСУ 19 травня успішно вдарили за місцем розташування ЗС РФ та їхньою військовою технікою в Маріуполі. Петро Андрющенко розповідав, що там було близько 150 загарбників.