У Криму стався блекаут після спалаху в небі: місто завмерло на вечір (відео)

За інформацією місцевої "влади", сталося "технологічне відключення" і нічого страшного не відбулося. Уточнюється, що проблему з електропостачанням вдалося усунути.

У тимчасово окупованому Сімферополі у Криму відбувся частковий блекаут. Існує ймовірність того, що підірвали лінії енергопостачання. Про це пишуть російські ЗМІ 21 травня.

За попередніми даними, електрика була відключена надвечір неділі, що привело в паніку місцевих жителів. Підприємство "Крименерго" повідомило, що їм відомо про проблему, і вони вже почали її вирішувати.

"Внаслідок технологічного порушення на лінії 110 кВ було знеструмлено абонентів у місті Сімферополь. Відключене навантаження склало 42 МВт. Працівники розпочали ліквідацію наслідків аварії. Фахівці планують відновити електропостачання протягом однієї години", — йдеться у повідомлення.

При цьому, як пишуть місцеві жителі, електроенергію змогли повернути лише в деяких населених пунктах поблизу міста, але не в Сімферополі. Через це транспорт зупинився, а багато магазинів закрилися, бо не передбачили такий сценарій, а генераторів немає.

Місцева "влада" вважає, що сталося "технологічне відключення електроенергії".

Під ранок понеділка, 22 травня, пресслужба "Крименерго" заявила про те, що проблеми з електрикою для місцевих жителів залишилися в минулому.

"Кримські енергетики відновили електропостачання споживачів. О 03:03, ГУП РК "Крименерго" завершило роботи з відновлення енергопостачання абонентів", — йдеться у повідомленні.

Напередодні, надвечір 21 травня жителі міста могли побачити в небі яскравий спалах. Що це було – невідомо. Також не повідомляється, чи вона стала причиною блекауту.

Нагадаємо, 20 травня повідомлялося, що в окупованому Криму внаслідок вибуху пошкоджено військовий гелiкоптер Мі-8. За даними журналістів, інцидент стався на аеродромі "Кача" у Севастополі.