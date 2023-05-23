Українки вимагають створення жіночих вагонів: що відбувається та чому чоловіки образились?

Публікація дівчини в Twitter, яка обурилась через трьох чоловіків в купе у якості супутників, спричинила широку дискусію про створення жіночих вагонів. Українки згадують про випадки сексуального насилля й власний неприємний досвід, а чоловіки скаржаться, що їх сприймають стереотипно. Фокус розбирається в ситуації.

Чому в Україні знов заговорили про жіночі вагони?

Ще на початку травня блогерка з ніком @Unamanunaa написала пост, в якому поскаржилась, що її супутниками в купе стали три чоловіки, через що вона відчувала себе дискомфортно, переймаючись власною безпекою.

Перший пост в Twitter, який запустив обговорення про жіночі вагони

Публікація набула неочікуваного розголосу в соцмережі — її почали широко обговорювати. Жінки згадували неприємні історії з особистого досвіду. Так, @pani_sandora розказує: "Якось буха тварина в плацкарті, поки я спала, підійшов до мене, заліз під ковдру і почав мене погладжувати по нозі".

@howtodi зізнається: "Я через це не можу сама наважитись поїхати, бо цей дурнуватий страх, шо я потраплю в купе з чоловіками, і не зможу навіть подихати вільно, без будь-якої тривожності".

@astronaut_medea пише про власний досвід: "Якось, коли ми з сестрою їхали в Луцьк, мене облапало п’яне тєло. Я лежала на верхній полиці на животі і аж ніяк не сподівалась, що хтось вхопить мене ззаду. Коли тєло потягнуло граблі до сестри, то отримало від неї з ноги прямісінько в нахабну буху пику. Тєло тут же було випхане з поїзда провідником, але зіпсований настрій і відчуття огиди упереміш з нестерпним бажанням помитися не покидало мене до кінця поїздки".

Також користувачі інтернету згадали про резонансний жахливий випадок із Анастасією Луговою, що стався 31 липня 2020 року. В купе до жінки зайшов невідомий чоловік і накинувся на неї з кулаками, а потім намагався зґвалтувати. Фотографії українки з синцями на обличчі облетіли інтернет. Після цього в суспільстві теж говорили про створення спеціалізованих жіночих вагонів, але цього так і не сталось. "Укрзалізниця", не вдаючись в деталі, на питання щодо цього восени 2020 року відреагувала коротко:

"На сьогодні "Укрзалізниця" не може забезпечити таке розділення, зважаючи на ряд причин:

По-перше, на сьогодні в компанії відсутній достатній ресурс парку пасажирських вагонів для виділення окремих купе. Тобто може виникнути ситуація з недостатньою заселеністю вагонів, що призведе до незадоволення потреб населення у наявності вільних місць у поїздах.

По-друге, з правової точки зору ми не можемо відмовити пасажиру в купівлі квитка".

Цього разу, у суспільстві не просто розпочалась дискусія — на сайті Кабміну вже є відповідна петиція, яка пропонує зробити окремі вагони для жінок та чоловіків у потягах.

"Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах АТ "Укрзалізниця", які слідують маршрутом довше 6 годин", — йдеться в електронному зверненні.

Петицію на сайті уряду зареєстрували 15 травня, за тиждень вона набрала понад 22 тис. голосів з необхідних для розгляду 26 тис.

Петиція на сайті Кабміну

Жіночі вагони в потягах: чому обурились чоловіки?

Попри те, що жінки говорять про власну безпеку та наводять конкретні приклади знущань й недоречних залицянь, частина чоловіків в соцмережах образились на таку ініціативу. В тому ж Twitter можна побачити багато публікацій, де громадяни стверджують, що їх сприймають стереотипно та що не всі з них поводяться агресивно.

Частина чоловіків образилась через коментар блогерки

Деякі користувачі радять українкам, що бояться їздити з чоловіками, викуповувати все купе або взагалі не користуватись "Укрзалізницею".

Також в інтернеті багато жартів щодо того, що чоловіки самі бояться їздити з іншими чоловіками, тому й протестують проти жіночих вагонів.

За тижні обговорення зʼявилось й немало мемів на цю тему.

"Ми живемо в суспільстві, де рішення приймають чоловіки"

"Необхідність в окремих вагонах є, тому що жінки не почуваються комфортно і безпечно. За останні роки неодноразово зʼявлялись повідомлення про зґвалтування саме в потягах. В будь-якій цивілізованій правовій державі цього достатньо, щоб держава відреагувала, почала щось робити", — коментує ситуацію Ірина Федорович, правозахисниця й експертка з питань антидискримінаційної політики.

Вона пояснює: безпека українського населення — це пряма відповідальність України як держави, тому "Укрзалізниця" як державне акціонерне товариство має займатись цим питанням, а не шукати відмовки, чому це неможливо зробити.

Федорович порівнює ситуацію з квитками для людей з інвалідністю. Роками компанія не могла створити можливість купувати пільгові квитки на потяги через електронний кабінет на сайті перевізника, пояснюючи це технічними складнощами. Але 2021 року "Укрзалізниця" все ж таки спромоглася запустити таку послугу.

"Понад 10 років вони не могли зробити це, але потім створили цю галочку при купівлі квитків, тобто технічно це було можливо", — нагадує експертка.

Вона впевнена, що з жіночими вагонами зараз відбувається схожа історія. І будь-які пояснення про фінансові розрахунки чи технічні можливості будуть такими ж відмовками.

"Якщо ми живемо в суспільстві, де рішення стосовно жінок приймають чоловіки, то це рішення майже ніколи не буде прийнято. Вони будуть пояснювати, чому це не потрібно", — говорить Федорович.

Замість цього "Укрзалізниця" могла б знайти варіант, який би задовольнив всіх, просто запустивши такі вагони. Тестування дала б можливість відкоригувати такі послуги в залежності від попиту.