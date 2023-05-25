Голова СБУ отримав нового заступника: де працював раніше Сергій Наумюк

Новий заступник голови СБУ Наумюк раніше очолював підрозділи детективів Національного антикорупційного бюро. Також він подавав свою кандидатуру на посаду директора НАБУ.

У четвер, 25 травня, президент України Володимир Зеленський призначив на посаду заступника голови Служби безпеки України Сергія Наумюка. Про це повідомляється на офіційному сайті президента з посиланням на указ №298/2023.

"Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", — зазначено у документі.

Також своїм указом №297 Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади керівника управління СБУ у Хмельницькій області.

Крім того, президент України присвоїв звання бригадних генералів голові управління СБУ в Одеській області полковнику Віктору Доровському та заступнику голови СБУ полковнику Анатолію Сандурському.

Хто такий Сергій Наумюк

З 2015 року Сергій Наумюк працював у НАБУ, де очолював другий та четвертий підрозділи детективів. З початку повномасштабного вторгнення РФ до України його було мобілізовано в один з підрозділів СБУ.

Наумюк у 2023 році брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ, успішно пройшов перший етап тестування та пройшов до другого етапу – співбесіди.

Нагадаємо, 13 квітня президент України призначив Артема Лисогора керівником Луганської обласної військової адміністрації, а Володимира Артюха – головою Сумської ОВА.

14 квітня Володимир Зеленський своїм указом призначив Євгена Хмару головою Центру спеціальних операцій із боротьби з тероризмом.