Негода на Одещині: блискавка поцілила у будинок, а суходолом пронісся смерч (відео, фото)

Сильний дощ залив Одесу, а жителі кількох населених пунктів області помітили стрімкий вихор.

В Одеській області 25 травня панує негода. Злива затопила вулиці в Одесі, а в Олександрівці блискавка спалила будинок. Також областю пронісся смерч. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Так, сильний дощ залив вулиці Одеси. Місцями вода сягає вище щиколоток. Через підтоплення вулиць пішоходи змушені перебрідати через автошляхи.

Під Одесою в селі Олександрівка негода наробила лиха. Блискавка поцілила у двоповерховий приватний будинок, через що спалахнула пожежа і практично вигорів весь другий поверх домоволодіння.

Також регіоном пронісся смерч. Він розпочався на морі в районі Коблевого, а далі перемістився на суходіл і промчався поблизу Кошар.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, ще кілька днів дощі та грози можуть протриматися над територією України, після чого почнуть слабшати та практично повністю підуть до кінця місяця. У п'ятницю, 26 травня, дощі та грози пройдуть практично по всій країні. Обійде негода лише Чернігів, Київ, Хмельницький, Вінницю та Чернівці.

За словами синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними в Україну прийде метеорологічне літо з грозами та теплом до +26 градусів.