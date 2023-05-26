Їхав п'яним на Lexus: у Києві суддя збив на смерть військового Нацгвардії (фото, відео)

За даними ДБР, голова одного із райсудів Київської області відмовився від перевірки на стан сп'яніння. Йдеться про суддю Олексія Тандира, він хотів швидко проскочити блокпост, уточнюють журналісти.

У Києві близько півночі 26 травня сталася дорожня аварія зі смертельними наслідками — суддя за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР) у Telegram.

ДТП сталася на блокпосту в Києві. Голова одного з райсудів Київської області скоїв наїзд на нацгвардійця, внаслідок чого він загинув на місці від отриманих травм.

Суддю затримали, від перевірки на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я він відмовився, вказали в ДБР.

"Ухвалюються процесуальні заходи щодо примусового вилучення біологічних зразків у судді. Призначено необхідні судові експертизи", — заявило відомство.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання як позбавлення волі на 10 років.

Співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах розповіли, що йдеться про суддю Олексія Тандира. Він їхав на автомобілі Lexus по проспекту Берестейському та на смерть збив 23-річного військового.

Джерела кажуть, що суддя перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Винуватця ДТП уже затримали.

"РБК-Україна" з посиланням на джерело уточнює, що нацгвардієць побачив машину, яка дуже швидко їхала. Він пішов ставити фішку, щоб зупинити й перевірити документи у водія.

Макарівський суд, Нацполіція та МВС поки що не коментували ситуацію.

Нагадаємо, що нещодавно підозру в скоєнні ДТП із тяжкими наслідками отримала депутатка Київської міської ради. ЗМІ вказували, що йдеться про Ярину Ар'єву, яка нібито була під впливом наркотичних речовин.

Фокус 22 травня писав, як автомобіль "Аурус", закріплений за патріархом Кирилом, потрапив у ДТП в Москві. У результаті постраждала одна людина.