Авто патріарха Кирила потрапило в ДТП у центрі Москви, — росЗМІ (відео)

Люксовий "Аурус", який закріплений за патріархом РПЦ, врізався в "Вольво", що виїжджало з провулка. Внаслідок аварії постраждала одна людина, але ЗМІ не уточнюють, чи був сам Кирило у салоні автомобіля.

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Автомобіль "Аурус", закріплений за патріархом Кирилом, потрапив в аварію близько 6:30 ранку у Москві. Відео події розповсюдило російське медіа Baza.

ДТП трапилося на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулка у центрі Москви. Авто патріарха врізалося в "Вольво", що виїжджало з провулка.

Внаслідок пригоди постраждала одна людина, але від госпіталізації відмовилась. Не уточнюється, чи перебував у машині сам голова РПЦ.

Нагадаємо, у квітні патріарх на "Аурусі" Кирило закликав заможних співвітчизників поділитися своїми грошима з державою "на благо Росії в цей непростий час викликів та ризиків".

Сам голова РПЦ – людина далеко не бідна. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що він літав на бізнес-джеті Gulfstream G450 вартістю 43 млн доларів і возив по Москві ікону на Mercedes-Benz G-класу (Геллендваген) з мигалкою. Кирило володіє нерухомістю в Москві та Підмосков'ї на суму $3,3 млн разом зі своїми троюрідними сестрами. Також є версія, що він має квартиру в Будинку на набережній у Москві площею 145 квадратів за 70 мільйонів рублів.

"Нова газета" у грудні 2019 року писала про наявність у Кирила понад 20 резиденцій, зокрема під Геленджиком на Чорному морі за мільярд доларів. Патріарх, за інформацією ЗМІ, володіє статками від 4 до 8 мільярдів доларів, гроші він вважає за краще зберігати в банках Швейцарії, Італії та Австрії.