Пенсії в Україні: жінки отримують менше середньої та чоловіків, — аналітики

Середня пенсія в Україні у першому кварталі 2023 року становила 5 238 гривень, тоді як середня пенсія жінок становить 3 926 гривень, а чоловіків – 5 701 грн.

Чоловіки в Україні отримують вищу пенсію, ніж жінки, у середньому на суму майже 2000 гривень. Найвищі пенсії отримують пенсіонери у Києві, а найнижчі виплати у пенсіонерів у Тернопільській області. Про це 26 травня повідомляє сервіс моніторингу Oпендатабот.

За даними сервісу, пенсії більшості жінок в Україні не досягають до середнього показника, оскільки середня пенсія у чоловіків становить 5 701 грн, а у жінок 3 926 гривень. Відповідно, при розрахунку середніх показників пенсії чоловіків виходять на 1775 гривень більше.

Водночас, середній розмір пенсії в Україні у першому кварталі 2023 року становив 5 238 гривень. З чого випливає, що середні пенсійні виплати для жінок менші за середню пенсію на 1 312 гривень, а у чоловіків навпаки — вищі на 463 гривні.

Фото: опендатабот

Де в Україні найбільші пенсії

Найбільші виплати в Україні одержують пенсіонери зі столиці, чия пенсія в середньому сягає 7129 гривень.

Середня пенсія вища за 5 000 гривень у:

Донецькій області – 6560 грн;

Луганській області – 6049 грн;

Дніпропетровській області – 5804 грн;

Житомирській області – 5650 грн;

Рівненській області – 5488 грн;

Запорізькій області – 5416 грн;

Київській області – 5412 грн;

Харківській області – 5249 грн;

Полтавській області – 5097 грн;

Одеській області – 5001 грн.

Де в Україні найнижчі пенсії

Найнижчий розмір середніх пенсій зафіксовано у Тернопільській області – 3997 гривень. Понад 4000 гривень отримують у:

Закарпатській області – 4164 грн;

Чернівецькій області – 4182 грн;

Хмельницькій області – 4391 грн;

Херсонськійобласті – 4409 грн;

Івано-Франківській області – 4430 грн;

Вінницькій області – 4432 грн;

Волинській області – 4440 грн;

Черкаській області – 4575 грн;

Кіровоградській області – 4639 грн;

Львівській області – 4700 грн;

Сумській області – 4723 грн;

Чернігівській області – 4748 грн;

Миколаївській області – 4899 грн.

Нагадаємо, днями Фокус писав, які чотири категорії пенсіонерів залишаться у 2023 році без індексації.

Також нещодавно стало відомо, що військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року, можуть збільшити свою пенсію майже на 50%.