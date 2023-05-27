Сітки проти мін та повітряна тривога через гучномовець: як Одеса готується до пляжного сезону

Норми безпеки для купання в Чорному морі вже розроблені, але остаточне рішення про відкриття пляжів в Одесі має ухвалювати голова обласної військової адміністрації, але він все ще не призначений.

Офіційно пляжі в Одесі та області закриті, але по факту — відпочивальників на узбережжі Чорного моря повно.

"Виганяти силою тих, хто порушує заборону, — це не варіант, в умовах постійного стресу через війну людям необхідно робити перепочинок і відпочивати. Необхідно надати їм таку можливість, забезпечивши при цьому безпеку і не порушуючи моральну складову, адже війна ще не закінчена. Сьогодні юридичного рішення про відкриття пляжів немає, є лише варіанти цих рішень: для того, щоб пляжі відкрилися, має бути спільний указ військових та голови військової адміністрації, але останнього, як і виконуючого його обов'язки, в Одеській області все ще немає, зараз його обов'язки виконує обласна держадміністрація", — каже Фокусу заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин.

Умови відпочинку

25 травня на пресконференції голова Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук розкрив основні положення спільного указу РВА та оперативного угруповання військ "Дунай" щодо пляжного сезону.

Згідно з указом, в Одесі можуть відкрити окремі пляжі від Ланжерона до 16 станції Великого Фонтану і дозволити купатися в морі. Фізичний захист людей забезпечать спеціальними загородженнями у вигляді сіток, які простягнуть між пірсами по лінії хвилеломів. Вони будуть вищими за воду не менше ніж на 30 см і йтимуть під воду не менше ніж на два метри. Сітки повинні затримувати міни, що дрейфують.

"Я був свідком, як ці нормативи тестували, перш ніж їх рекомендувати. Ці сітки справді здатні забезпечити безпеку", — каже Фокусу Григоришин.

Також, згідно з розробленими нормативами, ближче до берега розмістять буйки, що позначають граничну відстань, куди можна запливти тим, хто купається, їх має бути видно на відстані 50 метрів.

"Підбиратися прямо до хвилерізів заборонено і смертельно небезпечно, небезпечно також і виходити на траверси (пірси). На пляжах вже встановлюють нові оглядові вежі, з яких рятувальники за допомогою біноклів виглядатимуть міни. Про повітряні тривоги сповіщатимуть гучномовцями. Також шлях до укриттів позначать стрілками. Укриття будуть поряд з пляжами та повноцінні, а не умовна закрита роздягальня", — пояснює заступник голови Одеської ОВА.

Пляжі будуть доступні лише у світлий час доби з 8.00 до 20.00. Періодично судна перевірятимуть огороджену зону купання. Під час попередження про шторм купання та знаходження на пляжі буде, найімовірніше, під забороною, уточнює Григоришин. Нагадаємо, що 14 травня в результаті шторму на пляж Одеси винесло ворожу морську міну. Вибухотехніки знищили її прямо на місці.

Остаточний список місць, куди пустять відпочивальників, складуть до 5 червня після обстеження морських ділянок водолазами.

400 мін у морі

"Море України заміновано, зокрема, містить понад 400 морських мін, враховуючи, що самі окупанти проголосили цю небезпеку та позначили кількість мін, які може знати лише той, хто безпосередньо замінував море", — заявила голова об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі українського національного телемарафону 23 травня.

За її словами, протягом 2023 року понад 20 мін було знищено. Іноді міни вибухають безконтрольно і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстань до 200 метрів. А підрив міни у воді може вражати все живе у радіусі кілометра.

На туристичному ринку зростає попит

Віцепрезидент Української асоціації туристичних агенцій Максим Дереза розповів Фокусу, що на туристичному ринку зростає попит.

Якщо минулого року обсяг ринку виїзного туризму був десь 5-10% від туризму 2021 року, то зараз попит збільшився до 20-25%. А якщо є попит на виїзд, то, природно, є попит і на внутрішній туризм. Зберігається заборона на виїзд чоловіків і залишаються проблеми з логістикою подорожей, тому рішення про відкриття українських пляжів є розумним і зрозумілим", — вважає Дереза.

Влітку минулого року Фокус писав, що на одному з пляжів Одеської області у свій день народження підірвався молодий хлопець. Загиблий вирішив скупатися в морі попри всі заборони. Вибухом йому відірвало голову.