"Зніму погони та вийдемо": в Одесі поліцейський поліз у бійку через російську мову (відео)
Мовний конфлікт стався в одному з відділків міста. Дільничного офіцера просили розмовляти українською, але він не оцінив побажання громадян.
В одному з відділків поліції в Одесі стався конфлікт на мовному ґрунті. Поліцейський хотів зняти погони та "вийти поспілкуватися", відео інциденту з'явилося у місцевих Telegram-каналах.
Кадри починаються зі словесної суперечки, під час якої той, хто знімає, вимагає від поліцейського розмовляти українською мовою.
Поліцейський, що сидить за столом, відповідає: "Давай я зніму погони та підемо поспілкуємося. Вивезеш?"
Далі силовик підходить, знімає погони та всі виходять на вулицю. На цьому відео обривається і чим закінчився конфлікт – незрозуміло.
Пресслужба обласної поліції прокоментувала інцидент. Щодо дільничного офіцера проводиться службове розслідування, його з начальником відсторонять від посад на час з'ясування причин інциденту.
Сварка, за даними поліції, сталася після затримання громадянина та ще кількох чоловіків через появу в громадському місці в п'яному стані.
Оцінку діям поліцейського, його начальника та ще двом колегам, які були присутні під час конфлікту — оперативному черговому та його помічнику, обіцяють дати за результатами розслідування.
Нагадаємо, що у березні цього року в одному з готелів Одеси стався мовний скандал. Жінка сварила дівчат за українську мову і доводила відсутність різниці між гривнями та рублями.
Фокус 26 травня писав, як екснардепка Ірина Фаріон назвала "біологічним сміттям" українців, які не знають держмову.