"Зніму погони та вийдемо": в Одесі поліцейський поліз у бійку через російську мову (відео)

Мовний конфлікт стався в одному з відділків міста. Дільничного офіцера просили розмовляти українською, але він не оцінив побажання громадян.

В одному з відділків поліції в Одесі стався конфлікт на мовному ґрунті. Поліцейський хотів зняти погони та "вийти поспілкуватися", відео інциденту з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

Кадри починаються зі словесної суперечки, під час якої той, хто знімає, вимагає від поліцейського розмовляти українською мовою.

Поліцейський захотів вийти на вулицю з учасником суперечки

Поліцейський, що сидить за столом, відповідає: "Давай я зніму погони та підемо поспілкуємося. Вивезеш?"

Далі силовик підходить, знімає погони та всі виходять на вулицю. На цьому відео обривається і чим закінчився конфлікт – незрозуміло.

Пресслужба обласної поліції прокоментувала інцидент. Щодо дільничного офіцера проводиться службове розслідування, його з начальником відсторонять від посад на час з'ясування причин інциденту.

Сварка, за даними поліції, сталася після затримання громадянина та ще кількох чоловіків через появу в громадському місці в п'яному стані.

Оцінку діям поліцейського, його начальника та ще двом колегам, які були присутні під час конфлікту — оперативному черговому та його помічнику, обіцяють дати за результатами розслідування.

Нагадаємо, що у березні цього року в одному з готелів Одеси стався мовний скандал. Жінка сварила дівчат за українську мову і доводила відсутність різниці між гривнями та рублями.

Фокус 26 травня писав, як екснардепка Ірина Фаріон назвала "біологічним сміттям" українців, які не знають держмову.