"Заряджений позитивом": священик, який ображав жінок, очолить пресслужбу Полтавської міськради

За словами в. о. мера Андрія Карпова, Олександр Дедюхін чудово підходить на роль керівника пресслужби, оскільки вміє доносити необхідні смисли та дружить із сучасними засобами комунікації.

Протоієрей ПЦУ, депутат міської ради від "Європейської Солідарності" та настоятель Свято-Миколаївського храму Олександр Дедюхін з 1 червня розпочне виконання обов'язків керівника пресслужби Полтавської міськради. Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

За інформацією видання на цю посаду Дедюхіна обрав секретар Полтавської міськради та в. о. Полтавського міського голови Андрій Карпов.

За словами Карпова, саме Олександр Дедюхін чудово володіє засобами комунікації, меседжерами та іншими засобами налагодження зв'язків.

"Він блогер і священик і вміє доносити необхідні сенси. Він заряджений позитивом і приблизно з 1 червня розпочне виконання своїх обов'язків. Незабаром мають пройти і пресконференції, і круглі столи", — підкреслив Карпов.

Колишня керівниця пресслужби Полтавської міськради Аліна Рябокінь добровільно залишила свою посаду, хоча продовжує вести активну діяльність у соціальних мережах.

Скандал через пост про аборти за участю Дедюхіна

У червні 2021 року Олександру Дедюхіну, депутату Полтавської міської ради від партії "Європейська солідарність" та настоятелю Свято-Миколаївського храму Православної церкви України, заборонили писати у соцмережах три місяці.

Відповідне рішення ухвалила Єпархіальна рада Полтавської єпархії ПЦУ.

Причиною такого рішення стала публікація в соцмережах Дедюхіна, де він грубо засудив жінок, які роблять аборти.

Фото: Facebook

У тому ж році оглядач Фокусу писав про те, що факт засудження сексистських висловлювань священика ПЦУ становить приємний контраст з негативним досвідом сусідньої Польщі, де клірикам вдалося пролобіювати законодавчу заборону абортів.