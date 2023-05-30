"Триматися за статуси не буду": міністр освіти України відмовився від наукового звання

Оксен Лісовий вважає, що необхідно виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки.

Нещодавно призначений міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук. Він вирішив на собі перевірити механізм відмови, який уряд затвердив 19 травня. Про це він повідомив у соцмережі.

"В академічному світі науковий ступінь — це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", — заявив міністр.

На його думку, пострадянська культура дещо викривила поняття здобуття кандидатського ступеня, тож у Міносвіти мають це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої науки, тож міністр почав із себе.

"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", — зазначив Оксен Лісовий.

Він додав, що задля становлення нової культури академічної доброчесності має бути ухвалений відповідний закон.

Нагадаємо, що 17 березня стало відомо, що міністр освіти України Сергій Шкарлет залишає свою посаду, 20 березня Верховна Рада проголосувала за його звільнення. 21 березня на посаду нового міністра парламент підтримав кандидатуру науковця і військовослужбовця Оксена Лісового.

Раніше повідомлялося, що кандидат медичних наук Олександр Ябчанка спалив свій диплом на знак протесту через те, що екснардеп Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію.