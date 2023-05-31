СБУ прийшла з обшуками до співачки Воронової, яка знімала роботу ППО, — ЗМІ

За даними журналістів, силовики вручили підозру українській співачці й клопотатимуть про обрання для неї запобіжного заходу.

У співачки Інни Воронової, яка нещодавно була затримана за фільмування роботи української ППО, проводять обшуки представники Служби безпеки України. Про це 31 травня повідомляє видання "Обозреватель" із посиланням на свої джерела.

За його словами джерела, близького до співачки, представники СБУ вручили їй підозру, і незабаром відбудеться суд щодо обрання запобіжного заходу.

Зазначимо, на момент публікації матеріалу у пресцентрі Служби безпеки України не повідомляли про обшуки у співачки.

Співачка Інна Воронова фільмувала роботу ППО у Києві

Нагадаємо, раніше Інна Воронова опублікувала відео у своєму Instagram, на якому було видно роботу української системи ППО у Києві. Згодом на цьому місці стався спалах, і російські телеграм-канали витлумачили це як приліт "Кинджала" по системі ППО Patriot.

16 травня Інна Ворона опублікувала відео з публічним вибаченням за те, що сталося. За її словами, у момент знімання та публікації відео роботи української ППО вночі вона була налякана і не усвідомлювала повних наслідків своїх дій. Вона висловила жаль і закликала "зрозуміти її ситуацію".

Чим відома Інна Воронова?

Інна Воронова є дружиною Юрію Чернецькому, якого затримали 25 серпня 2022 року після виявлення 20 пакетиків із кокаїном. За даними Генпрокуратури, Чернецький систематично займався збутом наркотиків у Києві.

Фото: Instagram voronova.official

Після затримання Чернецького Воронова виступила на своїй сторінці в Instagram із проханням зібрати 4 мільйони гривень на заставу для чоловіка. Вона стверджувала, що така сума не велика, а Чернецький не є наркодилером, а скоріше артистом.

Наразі співачка заявляє про свій намір розлучитися з чоловіком. Вона стверджує, що Чернецькому буде тяжко у в'язниці, а вона хоче жити своїм власним життям.

Нагадаємо, 17 травня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що одна ракета "Кинджал" не могла знищити систему протиповітряної оборони Patriot. Так, в систему входить радар, який повинен знаходитись на відстані від батареї. Крім нього роботу Patriot забезпечують вісім пускових установок, кожна з яких має по чотири транспортні контейнери — вони також розташовані на відстані. Як розповів військовий, саме ці установки здійснюють пуски ракет, тому неможливо знищити систему одним "Кинджалом".