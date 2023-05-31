Більше не Льва Толстого: у Львові перейменували вулицю

Вулицю перейменували на честь предстоятеля Української греко-католицької церкви, кардинала Католицької церкви Любомира Гузара.

У Львові урочисто відкрили вулицю Блаженнішого Патріарха Любомира Гузара, яка раніше носила ім'я російського письменника Льва Толстого. Про це сьогодні, 31 травня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Влада регіону відкрила перейменовану вулицю у символічну дату — річницю смерті Патріарха. Він помер 31 травня 2017 року у Києві.

"Тепер у нас є вулиця Блаженнішого Патріарха Любомира Гузара. Символічно, що відкрили її у шосту річницю, коли кардинал народився для Неба. Владико, дякую за служіння, мудрість і живу любов до Бога та України. Пам'ятаємо", — йдеться у повідомленні глави області.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ писали про те, що у Литві вирішили перейменувати російський Калінінград. За словами литовських депутатів, вони солідарні з Польщею, а тому хочуть перейменувати російський анклав у Європі.

Також повідомлялося, що у Кремлі відреагували на перейменування Калінінграда. Представники Кремля сприйняли рішення вживати польську назву Крулівець замість Калінінграда з обуренням. На їхню думку, це є "проявом русофобії"

До речі, у Литві 19 травня заявили, що можуть на законодавчому рівні перейменувати Росію на Московію.