Комфортне тепло та атмосферний фронт: прогноз погоди на перші два дні літа в Україні

За словами синоптика Наталки Діденко, 2 червня до України нарешті прийдуть дощі з грозами, типовіші для травня.

Перший день літа порадує українців теплою погодою. А вже 2 червня прийде атмосферний фронт із опадами. Таким прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода 1 червня

Максимальна температура повітря у цей день становитиме у більшості областей +22…+27 градусів.

"Переважатиме завтра суха погода з сонечком, білими хмарами, підвищеним атмосферним тиском", — пише Діденко.

При цьому дощі з грозами можливі в Карпатах, місцями в Запорізькій та Донецькій областях (ближче до Азовського моря).

У Києві, за словами синоптика, літо "дебютує" комфортним теплим повітрям. Вдень ртутні стовпчики піднімуться до +25… +26 градусів. Без опадів.

1 червня

Погода 2 червня

Цього дня починаючи із західних областей в Україну прийде атмосферний фронт. Він "нарешті принесе ті дощі з грозами, які більш типові, зазвичай, для травня", попереджає Діденко.

2 червня

Літо: погода в Україні

Вчені очікують, що "зсув" сезонів спричинить незвичайні погодні умови і літо також буде нетиповим. Атмосферні зміни зумовлять досить тепле літо в Європі загалом та в Україні, зокрема, порівняно із середніми багаторічними даними.

За прогнозами фахівців, у липні в Україні будуть грози, град, шквали та смерчі, а у серпні спека накриє західні та північні регіони нашої країни.

Нагадаємо, 27 травня над Одесою знову пронісся смерч. За словами очевидців, смерч із невеликою воронкою кружляв прямо над приватними будинками місцевих жителів. Водночас у місті вирувала негода: небо було затягнуте темними хмарами та віяв вітер.

Також ЗМІ повідомляють про нове дослідження вчених. Його результати стверджують, що протягом наступних п'яти років Земля невблаганно подолає критичний температурний поріг, якщо людству не вдасться скоротити кількість викидів парникових газів до нуля.