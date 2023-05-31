Князєв стверджує, що знайдені гроші належать його друзям: суд зменшив суму застави

За словами ексголови Верховного суду, перед війною до нього звернулася родина бізнесменів та залишила на зберігання велику суму грошей. Адвокатам вдалося з ними зв'язатися.

Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що виявлені у нього під час обшуків кошти належать насправді не йому. Про це повідомляє видання "Укрінформ" 31 травня.

Під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Князєв заявив, що всі гроші, які знайшли співробітники спецслужб у нього вдома і в робочому кабінеті, належать одній родині бізнесменів, його друзям.

"Це гроші моїх друзів, сім'ї бізнесменів, які перед виїздом за кордон ще до початку війни просили мене ці гроші зберегти. Це підтверджується відповідними доказами", — каже Всеволод Князєв.

Зв'язатися з ними колишній голова Верховного суду не зміг, оскільки у нього немає мобільного телефону, по якому вони тримають зв'язок. Адвокатам все ж таки вдалося з ними зв'язатися і тепер ця сім'я в майбутньому зможе подавати процесуальні звернення.

Крім того, Всеволод Князєв переконаний, що розмір призначеної застави (107 мільйонів гривень, — ред.) надто великий і тому наполягає на тому, щоби значно його скоротити.

"Це ж велика різниця між 300 прожитковими мінімумами і тією заставою, яку призначив слідчий суддя. Ця прірва лежить", — йдеться у повідомленні.

Справа Всеволода Князєва: суму застави зменшили

У ході судового засідання стало відомо, що ексглаві Верховного суду Всеволоду Князєву змінили суму застави. Наразі, замість 107 мільйонів гривень розмір виплати становить 75 мільйонів гривень.

Сторона захисту також вимагала, щоб Всеволод Князєв залишався під домашнім арештом, бо не має грошей на заставу. Попередньо він лишається під вартою до 14 липня.

Нагадаємо, 28 травня ЗМІ повідомляли, що суддя Всеволод Князєв продовжує отримувати зарплату, перебуваючи у СІЗО. Журналісти зазначили, що його не зможуть усунути з посади доти, доки не буде винесено вирок суду.

15 травня у соцмережах та ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що НАБУ затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що йдеться про суму в 2,7 мільйона доларів.