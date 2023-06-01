"Міг налякати людей": військового у формі не впустили до закладу випити кави у Запоріжжі (відео)

Представниця пляжно-розважального комплексу назвала заклад приватним, а прізвище власника категорично назвати відмовилася. Військовий, з його слів, мав намір відзначити день народження.

До пляжно-розважального комплексу випити кави у Запоріжжі не впустили українського захисника, оскільки він був у військовій формі. У Телеграм-каналі Andriyuk online журналіста Костянтина Андріюка опублікували відео з місця події.

Працівниця установи відповіла, що "воєнна форма може налякати". Вона зазначила, що на території комплексу відпочиває 140 дітей. Саме вони нібито могли бурхливо відреагувати, побачивши його.

"Я розумію, що в нас йде війна, але ми не пускаємо у воєнній формі…", – пояснила представниця закладу.

Український захисник перепитав, чому на територію комплексу не пускають військовослужбовців. На це жінка відповіла, що вхід заблоковано у тому разі, якщо вони з'являються у військовій формі. У відповідь чоловік заявив, що у нього немає іншого одягу. Він пояснив, що планував відзначити свій день народження у закладі.

Жінка "щиро привітала" його з урочистою подією, але на повторне прохання військового щодо можливості потрапити до закладу – відповіла відмовою. З її слів пляж приватний, але прізвища власника не назвала.

Нагадаємо, у квітні у Буковелі відпочивальник різко звернувся до військового на реабілітації. Чоловік у халаті та з пластиковим стаканом в руці обізвав захисника та запитав, чому він "тут відсиджується". Автор відео зазначив, що особа, яка поводилися по-хамськи, не вперше ображала Збройні сили України. Користувачі соцмереж засудили поведінку чоловіка та запропонували відправити його з готелю на передову. Українці закликали застосувати до нього справедливе покарання.

Також 26 травня у Києві суддя збив на смерть військового Нацгвардії. За даними ДБР, голова одного із райсудів Київської області відмовився від перевірки на стан сп'яніння. Він мав намір швидко проїхати блокпост, але такі дії згодом закінчилися смертельно трагедією.