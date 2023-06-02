Мешканка Києва закликала прибрати подалі ЗРК Patriot, адже він заважає спати (відео)

Дівчина заявила, що систему ППО потрібно переставити на захід України на деякий час, адже мешканці тих регіонів, на її думку, нібито "розслабилися".

Мешканка Києва закликала прибрати від української столиці подалі від ЗРК Patriot, бо він голосно працює і дуже заважає їй спати. Про це повідомили у Telegram-каналі " Київ оперативний ".

У ролику, який розширюється в соціальних мережах, дівчина під ніком "moon__girl888" говорить про те, що систему ППО потрібно переставити на захід України на деякий час, адже жителі тих регіонів, на її думку, розслабилися.

"Сьогодні мучить одне питання, а чи можна цей гребаний Patriot забрати кудись, наприклад, на захід України. Щоб просто виспатися, нехай трохи вони не сплять. Тому що дуже розслабилися навіть під час комендантської години. А ми спимо. Сподіваюся за таке бажання наша країна в СБУ не викликає, бо маразму і так вистачає", — зазначила, як повідомляється, якась Катерина.

Крім того, канал опублікував також скріншот із її Stories, в якому вона звинувачує Сполучені Штати Америки у російському вторгненні в Україну. Дівчина заявила, що Вашингтон отримує від цієї війни зиск і якимось чином був її ініціатором.

"А наша країна мило відмиває собі бабки в кишеньку нашою кров'ю і кричить, що ми білі та пухнасті", — сказано в повідомленні.

Вона заявила, що війні не буде кінця, а всіх нас у ній уб'ють.

moon__girl888 про війну в Україні Фото: Киев оперативный

Зазначимо, що сторінку в Instagram з ніком " moon__girl888 " вже закрито.

Нагадаємо, 29 травня Росія влаштувала чергову серію інтенсивних обстрілів українських міст, яку заступник Офісу президента України Ігор Жовква назвав одним із "найважчих днів" для України за всі місяці повномасштабного вторгнення.

30 травня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські військові "в останні дні" вразили у Києві американський зенітний ракетний комплекс Patriot.

Проте речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що зенітний ракетний комплекс Patriot успішно перехопив усі балістичні ракети того дня. Він спростував заяви Шойгу про "знищення" ЗРК.