Дитячий відпочинок-2023: які ціни та умови безпеки пропонують літні табори цього сезону

Через повномасштабне вторгнення РФ кількість дитячих таборів в Україні зменшилася. Більшість із них зараз перебувають або на окупованих територіях — на Херсонщині, або в небезпечному для відпочинку регіоні — Одеській області. Цього року оптимальним варіантом залишаються дитячі табори у західній частині країни.

Травень був одним із найважчих місяців цього року: постійні повітряні атаки країни-агресора та безсонні ночі. Попри всі труднощі, з якими українцям доводиться стикатися, батьки намагаються організувати літній відпочинок своїм дітям.

Фокус підготував огляд п'яти дитячих таборів в Україні, куди можна відправити дітей цього року.

Дитячий табір "Козацька фортеця"

Локація: с. Плескачівка, Черкаська область

Вартість: 11,5 тис. грн

Тривалість зміни: 11 днів — 10 ночей

Кількість дітей у зміні: 70

Безпека: на території табору є укриття, розраховане на 100 людей

Переваги: занурення у козацький побут. Дітям пропонують на практиці спробувати різні активності та ремесла — їзду на конях, керування човном, виготовлення народних сувенірів, бій на шаблях.

Місцевість: туристи називають це місце "українською Швейцарією" через велику кількість пагорбів та озер. Археологи виявили тут залишки скіфського поселення 4 ст. н.е. Саме з цими землями пов'язана історія руху гайдамаків та знаменитої Холодноярської республіки отамана Чучупака. З визначних пам'яток можна назвати гайдамацькі колодязі та урочище Буда. За часів Запорізької Січі це місце було "пересильним пунктом" на шляху до Хортиці. Люди, які добиралися в цей район, уже вважали себе вільними.

На території дитячого табору є озеро та спеціально обладнаний пляж. Завдяки хвойним лісам табір максимально відокремлений від цивілізації.

Оцінка в Google: 4,6 з 5

Табір розташований на березі мальовничого озера

Дитячий табір Eurocamp

Локація: с. Мигове, Чернівецька область

Вартість: 13,5 тис. грн

Тривалість зміни: 10 днів

Кількість дітей у зміні: у середньому 100 осіб

Безпека: на території табору є укриття

Переваги: у програму табору входить вивчення англійської мови. На території є басейн, тенісний корт, футбольне поле.

Місцевість: табір розташований на території туристичного комплексу "Мигове" у Чернівецькій обл.

Село Мигове знаходиться на висоті 500 м над рівнем моря біля підніжжя мальовничих вершин Буковинських Карпат. Чисте повітря змішаного лісу в цій кліматичній зоні може мати особливий лікувальний вплив на організм дитини.

Оцінка в Google: 4,6 з 5

Тенісний корт на території Eurocamp

Дитячий табір "Строкаті єноти"

Локація: с. Уніж, Івано-Франківська область та село Стоки, Львівська область

Вартість: залежно від розташування табору — 11-16 тис. грн.

Тривалість зміни: 10 днів

Кількість дітей у зміні: 108-118

Безпека: укриття немає

Переваги: різноманітна програма дозвілля — від піших прогулянок та збирання грибів до активних видів спорту (наприклад, гра тач-регбі).

Місцевість: табір має дві локації. Рекреаційний центр "Збійник" у Львівській області знаходиться серед лісистих пагорбів Опілля неподалік Свірзького замку. А гостинний двір "Гуцуляндія" — у мальовничій ущелині карпатських гір поблизу села Криворівня, в самому серці Гуцульщини, де любили проводити час Іван Франко та інші українські діячі.

Оцінка в Google: 4,9 з 5

Рекреаційний центр "Збійник" "Гуцуляндія"

Дитячий табір "Бескид"

Локація: с. Верхній Студений, Закарпатська область

Вартість: номер "Економ" — 10,5 тис. грн, номер "Стандарт" — 11,9 тис. грн

Тривалість зміни: 14 днів

Кількість дітей у зміні: 120 – 130

Безпека: напівпідвальні приміщення для укриття

Переваги: квести, туристичні походи, орієнтування на місцевості. Також діти проходять курс юного скаута: вчаться ставити намет, розпалювати багаття і готувати їжу у похідних умовах.

На території табору є мінібасейн.

Місцевість: дитячий оздоровчий табір "Бескид" базується у готелі "Едельвейс". Він розташований у мальовничому куточку Закарпаття — селі Верхній Студений, за 30 км від селища Воловець. Табір оточений лісами та горами — це тихе, затишне місце для відпочинку з найчистішим карпатським повітрям.

Оцінка в Google: відсутня

Літній табір "Бескид" знаходиться посеред гірського лісу

Дитячий табір "Фрістайл"

Локація: Косівський район, Івано-Франківська обл.

Вартість: 20,5 тис. грн

Тривалість зміни: 14 днів

Кількість дітей у зміні: 100

Безпека: є укриття на території табору

Переваги: щоденні спортивні ігри та змагання, походи, сплави, естафети, пейнтбол, стрільба із лука, туристичні майстер-класи.

На території табору є скелелазна стінка, кінотеатр, ігротека, поле для гри в пейнтбол.

Місцевість: дитячий табір "Фрістайл" розташований на території національного природного парку "Гуцульщина". Неподалік від табору знаходяться відомий перевал Немчич, курорт Мигове та Шешорські водоспади. Відстань від Івано-Франківська до табору — 90 км.

Оцінка в Google: відсутня

У таких будиночках живуть діти у літньому таборі "Фрістайл"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Одеська область готується до відкриття пляжного сезону.

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