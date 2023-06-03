"Хочу нормального життя": 12-річна донька найстаршої матері України не хоче повертатися додому

Дівчинка непокоїться, що розгляд її справи в суді затягується, і що її можуть повернути матері.

12-річна Анна Підвербна — донька найстаршої матері України 78-річної Валентини Підвербної, не хоче повертатися до матері, а хоче жити нормальним життям. Про це вона написала в Instagram 3 червня.

Дитина поцікавилася у підписників, чи хтось знає, коли відбудеться слухання у її справі.

"Скажіть мені, будь ласка, хто-небудь, що з судом, а то здається, що справа стоїть. Мені хочеться спробувати того нормального життя і більше ніколи не повертатися до того, яке навіть нормальним життям не назвеш", — написала дівчинка.

У коментарях її заспокоїли, що суди зазвичай забирають час, а якщо суддя запитає її, чи хоче вона залишитися з матір'ю, у неї є право висловити відмову.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 12-річна Анна Підвербна виклала в мережі пост, в якому поскаржилася, що її мати зриває з неї одяг, не дає митися та прати свої речі, б'є, дряпає, обзиває косоокою. Пост дійшов до поліції Чернігова, і дитину вилучили з родини.

Матір дівчинки можуть позбавити батьківських прав.

Валентина Підвербна стала матір'ю в 65 років завдяки ЕКЗ. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Упродовж багатьох років жінка збирала гроші на процедуру, яку їй зробили в Київському інституті генетики.

Раніше повідомлялося, що у Росії намагаються позбавити батьківських прав сім'ю школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. Комісія у справах неповнолітніх подала позов про обмеження у батьківських правах проти батьків із Тули. 1 березня школярку забрали до притулку, і відтоді про неї нічого невідомо.