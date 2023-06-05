Залужний з немовлям на руках: офіцерка ЗСУ поділилась зворушливою зустріччю (фото)

Військова підкреслила, що тримати Соломію — до миру. Вона розповіла, що пишається генералом, який "щодня пише історію країни".

Офіцерка ЗСУ Поліна Кравченко познайомила новонароджену доньку Соломію з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Про це відомо з її публікації у соцмережах від 5 червня.

"Гадаю це історичне фото, яким просто неможливо не поділитись", — заявила вона.

На фото Залужний позує з немовлям на руках в оточенні прапорів під написом "слава Україні".

"Міцний сон Соломії у руках нашого гетьмана. Людини, яка щодня пише історію країни де живуть, будуть жити наші дітлахи. Країни майбутнього, незалежної України з найсильнішою армією світу та щасливими людьми", — підкреслила Кравченко.

Офіцерка зазначила, що пишається головнокомандувачем ЗСУ.

"Кажуть, тримати Соломію в руках — це до Миру", — написала вона.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 4 червня офіцер з Фінляндії отримав нагороду "За сприяння армії" від генерала Валерія Залужного. Він заявив, що для нього отримати відзнаку є великою честю, та розповів про продуктивну співпрацю з українцями.

Раніше Валерій Залужний відвідав весілля Максима Алексєєва та Катерини Поліщук. Чоловік подякував головнокомандувачу за згоду зробити урочисту церемонію "по-справжньому неймовірною".

2 червня вперше став батьком 38-річний грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія. Як відомо, первістка назвали Георгієм.