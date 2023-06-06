"Перший раз у житті бачу": у Києві на озері пронісся водяний торнадо (відео)

Відпочиваючі зняли незвичайне природне явище на камеру. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, торнадо над водою найчастіше фіксуються у тропіках чи субтропіках.

У понеділок, 5 червня, у Києві можна було побачити рідкісне природне явище. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Відпочиваючі помітили біля парку "Наталка" на озері Вербне на Оболоні водяний торнадо.

На кадрах видно, що над гладдю водоймища піднімається справжній смерч, який інакше називають торнадо над водою.

Він був не надто великим і не викликав переляку у відпочиваючих. Люди взяли телефони та почали знімати незвичайне природне явище на відео.

"Вперше у житті таке бачу. Що це таке?", – чути голос за кадром.

Водяні смерчі чи торнадо

У Міжнародному атласі хмар водяний смерч описаний як торнадо, що утворюється над водою. Зазвичай він має форму відносно невеликої обертової колони повітря над відкритою водою під купово-дощовою хмарою або потужною куповою хмарою.

Водяні смерчі є надводним аналогом наземних смерчів. Найчастіше вони утворюються над тропічними та субтропічними водами.

Нагадаємо, у липні 2022 року дослідники розповіли, що відбувається всередині торнадо. Усередині вирви може чутися звук апокаліптичного гудіння, биття або люто-вібруючий гул.

3 травня ЗМІ показали, як у США торнадо підкинув автомобіль у повітря. Авто кілька секунд крутилося у повітрі, після чого впало на землю.