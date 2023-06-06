Миколаїв транзитом, а далі — Кривий Ріг: де розміщують евакуйованих із Херсонської області

24 населені пункти та один мікрорайон Херсона затоплено повністю або частково внаслідок підриву Каховської ГЕС. При цьому рівень води продовжує підійматися, тому можливі нові підтоплення. Евакуація мешканців із небезпечних зон триває. Фокус з'ясував, куди відправляють врятованих українців.

Вранці 6 червня, одразу після підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами, Міністерство внутрішніх справ України оголосило про евакуацію населених пунктів, які ризикують піти під воду, а саме сіл Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та острів Корабел у Херсоні.

За словами керівника пресофісу Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, на цей час із небезпечних зон евакуювали вже близько 1000 людей.

"Насамперед людей відправляють до Херсона. Тут є чотири шелтери, пункти евакуації, де люди можуть перечекати, поспати та поїсти. Також евакуюють у Миколаїв та Кривий Ріг", — каже Фокусу Толоконніков.

Він додає, що оцінити весь масштаб наслідків катастрофи можна буде лише через 24 години, коли вода почне відходити.

Не такий оптимістичний у своїх прогнозах перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"У найкращому випадку вода почне спадати не раніше, ніж за тиждень, тоді й можна робити остаточні висновки про наслідки цієї трагічної події", — каже він.

За словами Соболевського, зараз першочергова мета — це зберегти людям життя і здоров'я, а вже далі вирішуватиметься питання з житлом. Він вважає, що в наявні програми з відновлення майна, зруйнованого та пошкодженого внаслідок російської агресії, внесуть правки, щоб вони поширювалися і на тих, хто втратив житло внаслідок цієї катастрофи.

"Я впевнений, що на державному рівні буде підтримка цього питання у вигляді компенсації та відновлення житла. Але поки що ми думаємо про те, як врятувати більше людей з потенційно небезпечних районів. Рівень води все ще збільшується і можливі нові підтоплення", — каже Соболевський.

Евакуація людей: Миколаїв транзитом

Для евакуації є різні напрямки та маршрути.

Соболевський розповів, що через Херсон люди відправляють до Миколаєва, а також через Олександрівку (Херсонська обл.) на Запоріжжя. У багатьох областях вже працюють спеціальні пункти прийому людей, де вони можуть перечекати, доки вода в регіоні не опуститься до нормального рівня.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич, своєю чергою, повідомив, що їхнє місто стане транзитним для евакуації.

"Миколаїв готується приймати біженців як транзитна зона. Зараз у нас підготовлені точки на автовокзалі та на залізничному вокзалі. Ми бачимо, що кількість людей не така велика, поки не набирається й одного поїзда, там до тисячі людей зараз. Подивимося, як змінюватиметься ситуація. У всякому разі, з Одеси, Кропивницького, Хмельницького, Черкас або готуються, або вже виїхали автобуси, які забиратимуть людей і вивозитимуть углиб України", — сказав Сенкевич.

Волонтерська допомога

Українська волонтерська служба опублікувала корисні посилання, які можуть допомогти жителям Херсонської області евакуюватись та знайти тимчасовий притулок:

Також волонтери нагадують, що необхідно взяти із собою:

всі документи та їх копії, цінні речі та цінні папери;

кредитні картки та невелику кількість готівки;

дублікати ключів від будинку та авто;

одяг на кілька днів, засоби гігієни та речі першої потреби.

У разі потреби українців просять звертатися за цими номерами телефонів Фото: ДСНС України

Окрім цього, небайдужі українці самостійно організовують допомогу мешканцям Херсонщини. Так, наприклад, засновник проєкту Ukraіner Богдан Логвиненко повідомив, що готовий виїжджати на допомогу постраждалим від затоплення.

Богдан Логвиненко повідомив, що готовий самостійно евакуювати мешканців Херсонщини Фото: Facebook Волонтери допомагають із житлом постраждалим від затоплення

У Telegram-чаті волонтерів зараз активно обговорюється надання різної допомоги — від транспорту для евакуації до надання безплатного житла в багатьох регіонах України.

Чат волонтерів Фото: Скриншот из Telegram

Нагадаємо, у мережі з'явилися перші фото Каховської ГЕС після її підриву окупантами. Знімок, зроблений 6 червня, показує масштаб руйнувань, і на ньому видно, що більшість споруд електростанції зруйновано. Ці фотографії надають візуальне підтвердження руйнувань, які сталися внаслідок інциденту на Каховській ГЕС.