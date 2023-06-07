"Маніпуляція Арестовича": нардепка розповіла, чому юнака, що грав Цоя, тримають у дитячому притулку

Підліток з Одеси, який виконував пісні Цоя у центрі Львова, все ще знаходиться у притулку для неповнолітніх. На думку народної депутатки від партії "Голос" Наталії Піпи, це сталося через реакцію Олексія Арестовича на ситуацію.

Народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа зробила припущення, чому 17-річного підлітка, який публічно виконував пісні Віктора Цоя 2 червня у Львові, тримають у притулку для неповнолітніх. На її думку, ця історія набула такого сильного розголосу через реакцію колишнього позаштатного радника ОП Олексія Арестовича, який записав відео на підтримку хлопця з Одеси і висловився про право говорити та співати російською мовою.

"Історія набула великого розголосу саме завдяки реакції колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича. Це вкотре доводить, що він працює не на українську аудиторію. Цей скандал уже забули б і, думаю, хлопця не стали б так довго тримати у притулку, якби не реакція Арестовича. Я вважаю, що це його маніпуляція так вплинула на історію", — сказала нардепка Фокусу.

Саме з цієї причини, вважає Піпа, хлопця досі не відправили додому до Одеси, а продовжують тримати у притулку доти, доки за ним не приїде мати. Як розповідав сам підліток, у мами проблеми зі здоров'ям і вона фізично не може дістатися до Львова. При цьому згідно із законом затриманого 17-річного хлопця можуть відпустити лише під особисту відповідальність батьків.

Юнак вважає, що саме Піпа ускладнила йому процес "визволення". Зокрема він заявив, що "вона постаралася зробити так, щоб його не випустили навіть за довіреністю".

Скандал у Львові: продовження

6 червня підліток з Одеси записав відео, в якому розповів, що Наталія Піпа показала лише фінальну частину скандальної розмови між ними. За словами хлопця, він спочатку намагався довести їй, що пісні Цоя не підпадають під закон про заборону російської музики в Україні, оскільки лідер гурту "Кіно" загинув ще до розпаду СРСР. Юнак запевняє, що нардепка розпочала зйомку їхньої сварки лише після того, як він вийшов із себе.

Також підліток повідомив, що відео із вибаченнями записав вимушено. При цьому він повторно перепросив за ненормативну лексику на адресу жінки й підкреслив, що не перестане вважати Цоя легендою року.

Як стало відомо, хлопець досі перебуває у притулку для неповнолітніх у Львові, куди його відправили з поліційної дільниці після затримання.