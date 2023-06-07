З останніх сил тримався за стінку: у затопленому Херсоні чоловік врятував кошеня (відео)

Тварина вчепилась кігтями за стіну і трималася з останніх сил. На щастя, перехожий почув тихе нявкання.

У Херсоні, на одній із затоплених вулиць, стався зворушливий порятунок кошеня. Як повідомляє Фокус, відповідне відео розмістили у мережі 7 червня.

Чоловік, пробираючись по коліна у воді, почув тихе нявкання і вирішив перевірити, що відбувається. Підійшовши ближче, він виявив маленьке кошеня, яке з останніх сил чіплялося кігтиками за стінку, щоб не впасти у воду.

Чоловік не роздумуючи схопив кошеня і переніс у безпечне місце.

Ситуація у Херсоні після підриву Каховської ГЕС

Підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) військами Росії 6 червня викликав серйозні підтоплення у Херсоні та області. У Корабельному районі Херсона станом на 6 червня було відомо про підтоплення мікрорайонів Нефтегавань, Гідропарк, Островського Шосе, вулиці Михайлівської, Кошового узвозу, Причальної, провулків Флотського та Насипного.

7 червня у мережі опублікували фоторепортаж із затопленого мікрорайону Речпорт. Вулиці там були повністю затоплені, люди змушені пересуватися човнами.

Нагадаємо, голова Олешківської ГВА Тетяна Гасаненко повідомила, що місто Олешки Херсонської області затоплено на 80 відсотків. Російські окупанти розстрілюють місцевих мешканців за спробу врятуватись на човнах.

Також 7 червня у Генпрокуратурі України повідомили, що мінімум три Національні парки були підтоплені внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив про початок евакуації з районів, розташованих у небезпечній зоні.