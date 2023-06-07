623 об'єкти культурної спадщини України постраждали через вторгнення РФ, — Мінкульт

У відомстві зазначили, що пошкодження чи повне знищення об'єктів культурної спадщини зафіксовано в 15 областях України.

Починаючи з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року, пошкоджено або зруйновано 623 нерухомі об'єкти культурної спадщини України. Про це 7 червня заявили в Міністерстві культури України.

Повідомляється, що серед них національне значення мають 80 об'єктів, місцеве значення — 484. Крім того, нещодавно виявлених об'єктів, що постраждали, — 59.

У звіті йдеться, що першочергові заходи щодо відновлення були проведені на 85 пам'ятках, проте повністю вдалося відновити лише 23 об'єкти.

У Мінкульті зазначили, що пошкодження чи повне знищення об'єктів культурної спадщини зафіксовано в 15 областях України:

Харківська область (206 об'єктів)

Донецька область (90 об'єктів)

Київська область (63 об'єкти)

Чернігівська область (62 об'єкти)

Херсонська область (58 об'єктів)

Запорізька область (33 об'єкти)

Дніпропетровська область (28 об'єктів)

Сумська область (23 об'єкти)

Миколаївська область (22 об'єкти)

Луганська область (19 об'єктів)

Хмельницька область (6 об'єктів)

Одеська область (5 об'єктів)

Вінницька область (4 об'єкти)

Житомирська область (2 об'єкти)

Львівська область (2 об'єкти)

Повідомляється, що на середину травня 2023 року на території Закарпатської, Черкаської, Чернівецької, Рівненської, Волинської, Полтавської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Тернопільської областей пошкоджень об'єктів культурної спадщини внаслідок бойових дій не виявили.

У Мінкульті зазначили, що із 623 пошкоджених пам'яток культурної спадщини 576 перебувають на територіях, де велися бойові дії або на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що 7 червня у Львові заговорили про відкриття аеропорту. Місцева влада запевняє, що всі дуже чекають на відкриття аеропорту. Передбачається, що він працюватиме як гуманітарний коридор під контролем Євросоюзу.