Підрив Каховської ГЕС: росіяни кинули людей на лівому березі, потрібна евакуація, — Шмигаль (відео)

За словами українського прем'єра, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС сотні будинків затоплено. Українцям доводиться рятуватися самотужки, проте ті, у кого не виходить, залишилися в пастці.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міжнародних організацій, щоб вони евакуювали українців із окупованих територій Херсонської області. Про це глава Кабінету міністрів заявив у себе в Telegram.

"Унаслідок цього жахливого теракту затоплено десятки населених пунктів. Українська влада організувала евакуацію з контрольованої нами території Херсонщини", — зазначив Шмигаль.

За його словами, росіяни просто кинули людей на лівому березі Дніпра. Сотні будинків виявилися затоплені, внаслідок чого багато українців залишилися без даху над головою. Їм доводиться рятуватися самотужки, проте ті, у кого не виходить, залишилися в пастці.

"Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей із окупованих росіянами територій Херсона. Маємо врятувати життя людей, яких окупанти прирекли на смерть", — Шмигаль.

Він заявив, що уряд України звернувся до керівництва ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й інших міжнародних гуманітарних організацій.

Нагадаємо, що 7 червня в Генштабі ЗСУ заявили, що п'яні окупанти на Херсонщині виганяють людей із будинків. Окупаційна "влада" заборонила громадянам евакуюватися, а в деяких населених пунктах загарбники взагалі відбирають двоповерхові будинки для спорудження вогневих позицій.

Крім того, спікер 124-ї бригади ЗСУ Сергій Грибочок заявив, що ЗС РФ намагалися вбити тих, хто рятувався із затопленого Херсона. Окупанти завдали десятків ударів по людях, які виїжджали в автобусах із мікрорайону Острів. Евакуація триває — місто залишило понад 1,7 тисячі людей.