Скандал із закупівлями для армії: ВАКС пом'якшив запобіжний захід ексзаступнику міністра оборони

Підозрюваного у зловживанні службовим становищем при закупівлі продуктів для ЗСУ Ігоря Халімона випустили з-під домашнього арешту під особисте зобов'язання.

Вищий антикорупційний суд відпустив під особисте зобов'язання колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Халимона. Про це повідомив портал "Слово і діло" 7 червня.

За даними видання, Халимона підозрюють у зловживанні службовим становищем на 12 мільйонів гривень під час закупівлі харчових продуктів для української армії. У публікації зазначається, що рішення про зміну запобіжного заходу підозрюваному в корупції чиновнику було прийнято 30 травня.

"Клопотання задовольнити частково. Змінити підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період доби з 23:00 до 06:00, на особисте зобов'язання з обов'язком прибувати на кожну вимогу до слідчого, прокурора або суду", – заявили у ВАКС.

Також повідомляється, що згідно з рішенням суду, Ігор Халімон зобов'язаний до 30 липня не залишати Київ без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, здати на зберігання закордонний паспорт, а також носити електронний браслет.

Крім того, ВАКС продовжив до 30 липня нічний домашній арешт колишньому виконувачу обов'язків начальника департаменту державних закупівель Міністерства оборони Костянтину Ступаку.

Нагадаємо, що 21 квітня колишньому заступнику міністра оборони України та виконувачу обов'язків Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про підозру у причетності до фінансових махінацій під час закупівлі продовольства для військових.

Ми також писали 29 травня про те, що ВАКС розгляне апеляційні скарги захисту колишнього голови Верховного Суду України Всеволода Князєва на обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Ще ми повідомляли 2 червня, що обвинувачений у корупційній діяльності депутат Київради Владислав Трубіцин виїхав за кордон під час воєнного стану за ініціативою Сил спеціальних операцій ЗСУ.