Онука, який нібито пішов у ЗСУ, знайшли на подвір'ї: дідуся підозрюють у вбивстві (фото)

Літній чоловік розповідав сусідам, що його родич добровільно вступив до лав захисників. Насправді ж, як з’ясувала поліція, він вже був застрелений з рушниці та закопаний біля будинку.

84-річний чоловік вбив свого 41-річного онука з зареєстрованої рушниці та намагався приховати злочин. Моторошною історією поділилася пресслужба головного управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці повідомили, що кілька днів тому мешканка села Нерубайське заявила про зникнення свого знайомого. За добу поліція встановила, що дідусь, до якого зниклий заходив у гості, причетний до злочину.

"Наприкінці квітня між родичами на ґрунті неприязних стосунків виник словесний конфлікт, в ході якого дідусь схопив мисливську помпову рушницю та двічі поцілив у голову онукові. Той загинув від отриманих поранень, а зловмисник, щоб приховати скоєне, дочекався вечора і закопав тіло в яму, яка була підготовлена для встановлення вітряка на подвір’ї будинку", — проінформувала пресслужба.

Поліціянти передали, що чоловік брехав сусідам про місцеперебування жертви, щоб приховати злочин. Він переконував знайомих, що онук хотів служити у ЗСУ та захищає країну. Під час обшуку правоохоронці знайшли тіло, зброю та інші речові докази.

"Під тиском неспростовних доказів фігурант у скоєному зізнався, його затримали в процесуальному порядку", — передала пресслужба.

Слідчі повідомили літньому чоловіку про підозру в умисному вбивстві, йому загрожує до 15 років ув’язнення. У поліції заявили, що слідство триває.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 6 червня озброєний чотирма пістолетами чоловік влаштував стрільбу на випускному у США. Внаслідок інциденту загинули троє осіб. Представник поліції повідомив, що зловмисник знав одну зі своїх жертв.

Раніше, 5 червня, Головне управління Нацполіції у Києві повідомило про затримання чоловіка, що розбещував неповнолітніх та платив їм гроші за це. Окрім того, як з’ясувало слідство, зловмисник зберігав дитячу порнографію.