Ремонт у понад мільйон гривень: у Києві функціонує "унікальне" укриття (фото)

Ремонт приміщення площею 103 квадратних метрів в одному з райоінв столиці оцінили в 1,3 млн грн. "Унікальному" укриттю здивувався навіть міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

На території Святошинського району для громадян відкрили укриття з ремонтом у понад мільйон гривень. Фото опублікував 8 червня у Telegram міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Вартість створення такої схованки оцінили у 1,3 млн грн. Після перегляду фото виникає питання, чи вартує ремонт укриття потрачених на нього грошей.

Керівник відомств зазначив, що завершується комісія по ревізії укриттів на території української столиці. Виявилося, що ситуація у Святошинському районі краща, аніж в інших локаціях.

"Більшість укриттів були відкриті", – зазначив міністр.

Олександр Камишін розповів, що все ж значна їх частина не є у нормальному стані. Він здивувався "унікальному" укриттю, у якому нещодавно провели ремонтні роботи. Приміщення не виглядає сучасним.

"1,3 млн грн за ремонт 103м2 укриття", – пояснив він.

Укриття у Києві під час війни

Половина перевірених об'єктів у Києві, як заявляв 5 червня Олександр Камишін, не готова до експлуатації. Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв чиновникам "кадрові чистки", якщо ситуація з укриттями найближчим часом не зміниться. Кличко та Камишін доповіли про стан укриттів у столиці.

Станом на 5 червня у столиці проінспектували 1849 укриттів. Із них 50% готові прийняти людей під час ракетної атаки по Києву. Водночас 596 укриттів не відповідають вимогам. Людям небезпечно перебувати у таких бомбосховищах. Крім того, не вдалося з'ясувати стан 242 бомбосховищ, оскільки їх не вдалося відкрити.

Нагадаємо, що 1 червня мешканець Києва Ярослав розповів, що під час ранкової атаки одне з укриттів у Деснянському районі виявилося зачиненим, а люди не змогли в нього потрапити. Коли вони стояли біля нього, стався приліт, унаслідок чого загинула дружина Ярослава. Пізніше столичний мер Віталій Кличко заявив, що відповідальність за роботу укриття несе голова медустанови, а голова району має контролювати роботу укриття.