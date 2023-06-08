"Стали князівствами": Кличко просить СБУ "розібратися" з головами районів Києва

За словами мера, його залишили без важелів управління містом. А після трагедії 1 червня у Деснянському районі, внаслідок якої загинули мирні мешканці, керівник районної адміністрації Дмитро Ратніков перетворився на "кліпмейкера".

Київський мер Віталій Кличко заявив, що СБУ має оцінити дії голів районів столиці, які, на думку градоначальника, спрямовані на руйнування системи управління містом. Про це Кличко написав у Telegram-каналі.

За словами Кличка, через тиждень після трагедії 1 червня у Деснянському районі, його керівник Дмитро Ратніков, про усунення якого просив мер, "став кліпмейкером — знімає відеозвернення".

Тепер, як стверджує Кличко, голови районів намагаються, по суті, зруйнувати систему управління містом у воєнний час.

"Мера фактично позбавляють важелів управління містом, його життєзабезпеченням. Райони ж фактично перетворилися на окремі князівства", — написав Кличко, додавши, що повноваження в одних, а відповідальність — тільки на мері.

Кличко говорить про розхитування влади та спроби внести хаос в управління столицею.

Меру можуть повернути право призначати голів районів

З цієї причини 8 червня Київрада розглядатиме звернення до президента та уряду — про повернення меру права призначати та звільняти голів київських районів. Мер нагадав, що порядок їх призначення змінили за два дні до початку широкомасштабного російського вторгнення.

Реакція Ратнікова

Керівник Деснянського району Києва Дмитро Ратніков, про якого згадав Кличко, наразі не коментував нову заяву мера.

Нагадаємо, що через закрите укриття в Києві, яке спричинило загибель мирних мешканців під час ракетного обстрілу, керівник Деснянської РДА запропонував Кличку звільнитися разом з ним. За його словами, одночасна відставка буде "справедливим чоловічим вчинком".

Також повідомлялося, що з КМДА звільнять чиновника за відвідування ресторану вночі, тобто під час комендантської години.