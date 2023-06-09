Справа про "скіфське золото": Верховний суд Нідерландів оголосив остаточне рішення

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі забов'язаний передати художні скарби Україні, а не музеям Криму, який тимчасово окупований Росією.

Експонати з виставки "Крим — золотий острів у Чорному морі" повинні передати Національному музею історії України. Верховний суд Нідерландів ухвалив відповідне рішення.

Судова інстанція повністю відмовила у касаційній скарзі кримським музеям. Під час розгляду залишили рішення, ухвалене у жовтні 2021 року апеляційним судом Амстердама.

"Це рішення чинне. Так вирішив сьогодні Верховний суд", — йдеться у повідомленні.

Верховний суд країни не погодився підтримати касаційну скаргу кримського музею, а тому постанову суду залишив без змін. Як вважає інстанція, апеляційний суд правильно застосував законодавчі норми. Нова постанова припиняє цю суперечку. Музей Алларда Пірсона повинен тепер відправити художні скарби державі Україна, а не музеям Криму.

Що таке "скіфське золото"

"Скіфським золотом" називають колекцію з понад 2 тисяч предметів, які використовуються для оформлення виставки "Крим: золото і секрети Чорного моря". Захід відбувся з лютого по серпень 2014 року у Музеї Алларда Пірсона, який розташований в Амстердамі.

Окупація російськими військами півострова у березні 2014 року спричинила незвичну ситуацію. Експонати були вивезені, а права на них заявили музеї України та Криму. Процес передавання цінностей загальмувався до досягнення домовленості між сторонами або розв'язання питання в юридичному порядку.

Згодом суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО. Це рішення оскаржили. У 2019 році Апеляційний суд Амстердама розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму, який не погодився з рішенням стосовно повернення "скіфського золота" Україні. У 2021 році суд Амстердама ухвалив рішення повернути "скіфське золото" до України.

Нагадаємо, у травня 2022 року Офіс Генпрокурора повідомив, що російські окупанти вивезли колекцію "скіфського золота" з Мелітополя. Росіяни пограбували місцевий краєзнавчий музей.