"Щоб був гарантованим": у Києві хочуть довірити доступ до укриттів кодовій системі, — КМДА

Приблизно 3 тисячі столичних укриттів планують облаштувати автоматизованою системою відкриття. Також у місті мають встановити модульні залізобетонні об’єкти захисту.

Близько 3 тисяч укриттів та сховищ у місті Київ планують оснастити автоматизованою системою відкриття. У Київській міській державній адміністрації це пояснили тим, що зміни гарантують доступ мешканцям до схованок. Про нові рішення міської влади йдеться у пості, опублікованому пресслужбою у соцмережах 9 червня.

"Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн гривень. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію наявних підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед у спальних районах міста", — заявив заступник очільника КМДА Петро Пантелеєв.

Пресслужба написала, що у Києві вже працюють над оснащенням укриттів та сховищ автоматизованою системою. Зокрема, як вказано в публікації, нині їх тестують у Дарницькому районі.

"І далі їх запровадять в усьому місті", — пообіцяли в адміністрації.

Окрім того, у КМДА проінформували про намір міської влади придбати та встановити близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

Нагадаємо, 7 червня спеціальна комісія перевірила понад 3 тисячі столичних укриттів. За словами міністра стратегічної промисловості України Олександра Камишіна, лише 65% з них виявилися придатними для експлуатації.

Вчора, 8 червня, у місцевому телеграм-каналі опублікували фото скандального укриття у Києві, відремонтованого за 1,3 млн гривень. Раніше Камишін розкритикував його у соцмережах.