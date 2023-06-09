Нове мислення: у Мінцифри анонсували інноваційну реформу у системі освіти

За словами міністра Федорова, після реформи професія педагога стане однією з найпрестижніших в Україні.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що його відомство розробляє нову реформу освіти, яку презентують у середині літа. Про це він заявив 8 червня у рамках дискусій "Діалоги про відновлення України", організованих командою NV.

За словами Федорова, вже незабаром його команда разом з Міносвіти публічно представить зміни, спрямовані на інновації, робота над якими велася протягом останніх двох місяців.

Голова Мінцифри наголосив, що нова ініціатива змін в українській системі освіти спрямована на інновації в країні та формування іншого мислення у поколінь, що підростають.

У відомстві наголосили, що планують визначити необхідні для розвитку України компетентності, які слід виховувати серед людей, та створювати навчальні програми, стандарти та мережу освіти на їх основі.

Федоров зауважив, що після реформи, професія педагога має стати однією з найпрестижніших у країні.

Також під час дискусій голова Мінцифри повідомив, що в системі освіти України існує багато різних проблем, які необхідно вирішити. Зокрема, більшість з них стосується професійно-технічної та вищої освіти.

"Ми вийдемо з публічною презентацією окремо, тому що це, мабуть, найголовніший проект, яким ми займалися за весь цей час і там відповідатимемо на всі питання", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку квітня Федоров заявив, що на Україну очікує перспектива стати однією з провідних країн щодо впровадження унікальних військових інновацій у військовій сфері, сфері кібербезпеки та захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Наприкінці квітня глава Мінцифри анонсував, що частковий електронний документообіг в освітній сфері почне працювати вже до кінця навчального року 2023-2024.